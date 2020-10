Petr Cech va-t-il devoir enfiler à nouveau ses gants ? Retraité depuis maintenant plus d'un an, celui qui est devenu conseiller technique et conseiller à la performance du côté de Chelsea pourrait en effet retrouver les terrains. Et celle-là, personne ne l'avait vraiment vue venir. Dans un communiqué, les Blues ont en effet confirmé avoir inclus leur ancien portier dans la liste de joueurs présentée prévue pour disputer la Premier League.