Manchester City continue son train d'enfer. Les Citizens ont disposé sans trembler d'Arsenal sur la plus petite des marques (1-0), dimanche, en début de soirée, dans le cadre de la 25e journée de Premier League. A l'Emirates Stadium de Londres, Raheem Sterling a finalement été le seul buteur de cette rencontre (2e). Grâce à ce treizième succès de rang dans l'élite, les Skyblues reprennent dix longueurs d'avance, en tête du classement du championnat d'Angleterre, sur Leicester. De leur côté, les Gunners restent dixièmes et voient encore un peu plus l'Europe s'éloigner.