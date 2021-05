Occasion manquée pour Tottenham. Les Spurs pouvaient profiter de la défaite de Leicester vendredi pour revenir à quatre points de la troisième place, et mettre la pression sur Chelsea (4e) en cas de succès sur le terrain de Leeds United. Mais les hommes de Ryan Mason se sont logiquement inclinés (3-1) à Elland Road sur des buts de Stuart Dallas, Patrick Bamford et Rodrigo Moreno contre une réalisation de Heung-Min Son. Sans une prestation encore aboutie de Hugo Lloris, l’addition aurait même pu être encore plus salée pour des Spurs en manque d’idées, et pour qui la Ligue des champions s’éloigne un peu plus.

