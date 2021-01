Tottenham a fait du Tottenham. Sans forcer son talent et en restant imperméable face aux offensives adverses, les Spurs se sont imposés sur la pelouse de Sheffield United (3-1), lanterne rouge de Premier League. Les hommes de José Mourinho ont fait la différence grâce à deux buts de Serge Aurier (5e) et Harry Kane (40e) en première période avant de gérer leur avance dans le second acte, et d'en ajouter un troisième, magnifique, par Tanguy Ndombele (62e). Voilà les Londoniens quatrièmes et à nouveau placés dans les places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions.

Avant de commencer cette rencontre, Tottenham n’avait plus gagné sur la pelouse des Blades depuis 1975. Dès lors, les visiteurs se sont mis à forcer le verrou d’Aaron Ramsdale tôt dans la partie. Une frappe de Steven Bergwijn claquée en corner (4e) puis une tête de Serge Aurier dans la foulée (5e, 0-1) ont suffi à Tottenham pour prendre l’avantage dans cette rencontre.

Plus à l’aise au pressing, les Lilywhites ont ensuite utilisé leur diabolique duo Son-Kane. Si le premier a manqué d’adresse sur un poteau sortant (8e), le second s’est servi du travail défensif du Sud-coréen pour doubler la mise d’une lourde frappe du droit (40e, 0-2). Avec douze buts et onze passes décisives, Kane a confirmé son statut de joueur clé.

Ndombele buteur magnifique

En deuxième période, Sheffield s’est mis à croire à une remontée possible pendant… trois minutes. Le temps pour David McGoldrick d’inscrire son cinquième but en championnat cette saison (59e, 1-2) et de voir Tanguy Ndombele redonner deux buts d’avance à son équipe d’un astucieux lob de l’extérieur du pied droit (62e, 1-3).

Toujours dans les bons coups, le milieu de terrain français a marqué des points auprès de Mourinho qui l’a laissé sur la pelouse jusqu’à la fin de la partie afin de tenir le score. Heureux de remporter son premier match de la saison en championnat lors de la précédente journée, Sheffield United a renoué avec la défaite avant d’enchaîner deux déplacements consécutifs contre Manchester United et Manchester City. Deux équipes, deux destins…

