Six tirs cadrés en tout. C'est le maigre bilan final de cette partie entre deux formations qui occupent donc les deux extrêmes du classement. Le premier d'entre eux est intervenu dès la 9e minute de jeu. Côté droit, Ferran Torres est parvenu à conserver le ballon face à Jayden Bogle et Ethan Ampadu, avant de servir Gabriel Jesus. Muet depuis le 8 novembre dernier en Premier League, l'avant-centre brésilien, complètement seul aux six mètres, est alors parvenu à ouvrir la marque (9e, 1-0).

Seuls James Milner (54) et Darius Vassell (46) ont marqué dans plus de matches de Premier League, sans finir du côté des perdants, que l'attaquant de Manchester City (37, soit 35 victoires et deux matches nuls). Par la suite, les Citizens ont totalement confisqué le ballon (76%) sans pour autant accélérer le jeu ni mettre de véritable folie dans leurs attaques. C'est même d'ailleurs Jesus, dans le temps additionnel, qui a été le plus proche de doubler la mise (90e+3), malgré un match plutôt discret, dans l'ensemble.