West Ham maintient la cadence et s'accroche à son rêve de terminer dans le top 4 de Premier League. Les Londoniens ne sont pas tombés dans le piège du Leeds de Marcelo Bielsa. Portés par leur réussite maximale et leur solide défense, les Hammers ont signé un troisième succès en quatre journées de premier League (2-0). Cette bonne dynamique leur permet de se hisser au cinquième rang, à deux points de Chelsea, qui compte un match en plus. Autant dire qu'il faudra compter avec West Ham pour le sprint final.

Plus d'infos à suivre....

