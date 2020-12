"Je peux dire que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United .” Il y a une semaine à peine, Mino Raiola lâchait une véritable bombe sur l'avenir de l’international français. Des déclarations qui ont d’ailleurs fait beaucoup parler outre-Manche et qui ont valu de nombreuses critiques au natif de Lagny-sur-Marne.

Quelques jours après avoir annoncé que le futur de Paul Pogba s’inscrivait loin de Manchester, le "super agent" a tenu à clarifier sa pensée, rejetant ainsi un départ de son poulain lors du prochain mercato. “Je parlais de l'été prochain. En Angleterre, le sujet Pogba est très sensible, peut-être un peu trop. C'est très difficile de voir de gros clubs réaliser ce genre de transferts en janvier. On verra ce qu'il se passera l'été prochain”, a confié l’agent à Tuttosport. Un feuilleton de plus en prévision pour le prochain mercato estival donc...