Sky Sports son implication dans Daniel est un fan d'Arsenal, il ne l'a pas dit (juste) pour se faire une bonne publicité. Il est fan d'Arsenal depuis très longtemps (...) il n'abandonnera pas." Voilà un soutien de poids. Thierry Henry a confirmé lundi soir surson implication dans le projet de rachat d'Arsenal par Daniel Ek , fondateur et PDG de Spotify. Stan Kroenke, propriétaire des Gunners, ne se dit pas vendeur , mais Ek est déterminé, d'après Henry, qui estime que son attrait pour le club londonien est profond : "(...)."

"Il (Ek) veut permettre à Arsenal de retrouver son ADN, son identité, qui pour moi a disparu depuis longtemps, poursuit le meilleur buteur de l'histoire des Gunners, qui sait que le chemin risque d'être long. Nous voulons ramener (les supporters mécontents) à bord, qu'ils participent aux réunions, se sentent concernés". Celui qui a quitté son poste de coach de Montréal en février dernier martèle : "Il faut redonner au club son ADN."

Un système d'actions pour donner le pouvoir aux supporters ?

Concrètement, Daniel Ek penserait à réintroduire des personnes qui connaissent les traditions du club au sein du conseil d'administration. Henry, qui s'est exprimé lors de l'émission Monday Night Football, évoque même un système d'actions qui pourrait donner aux groupes de supporters le pouvoir de rejeter certaines décisions dudit conseil.

Un vaste programme pour Ek, soutenu par Henry, mais aussi Patrick Vieira et Dennis Bergkamp ("il s'est approché de nous et nous l'avons écouté", relate "Titi"). Mais pour le mettre en place, il devra déjà convaincre Kroenke de vendre. Pour combien ? La somme de 1,8 milliard de livres sterling (un peu plus de 2 milliards d'euros) est avancée par le média britannique.

