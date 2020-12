Les Red Devils évitent l’enfer. Après sa défaite en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain (1-3), Manchester United se devait de relever la tête en Premier League face à West Ham, avant sa "finale" face à Leipzig mercredi. C’est chose faite. Dans une première période insipide, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont encaissé un but à cinq minute de la pause (Soucek, 38e) et entré au vestiaire en étant menés (1-0). Les Red Devils ont finalement renversé la rencontre en second période grâce à Paul Pogba (65e), Mason Greenwood (68e) et Marcus Rashford (78e).

Ligue des champions L'antisèche : Trembler sans sombrer, c’est tellement ça le PSG 03/12/2020 À 08:02

Manchester United s’est fait peur

Pour la première fois depuis neuf mois, les supporters de West Ham ont retrouvé le chemin des tribunes ce samedi. De quoi mettre la pression à Manchester United, qui n’avait pas le droit à l’erreur. Non seulement pour ne pas être distancé au classement, mais également pour ne pas être dans une mauvaise spirale après sa défaite face au PSG alors qu’un match crucial face au RB Leipzig l’attend mercredi.

En première période, les Mancuniens ont manqué d’intensité et ont fait face aux Hammers, bien en place défensivement, qui exécutaient un pressing haut, ne laissant aucune solution aux hommes menés par Maguire. Après un but refusé pour une position de hors-jeu de Bowen (9e), une tête (33e) et un poteau (36e) de Fornals, Manchester United a craqué avant la pause sur corner. Tomas Soucek, oublié par Telles au second poteau, a profité de la déviation de Rice au premier poteau pour pousser le ballon dans le but (38e). Pour la cinquième fois de la saison, les Red Devils se sont retrouvés menés à l’extérieur.

Mason Greenwood of Manchester United celebrates Crédit: Getty Images

Manchester United respire

En manque de solution dans l’axe et entre les lignes durant la première période, Ole Gunnar Solskjaer a décidé de lancer Bruno Fernandes et Marcus Rashford en seconde (à la place de van de Beek et Cavani). Très vite, les Mancuniens ont montré un meilleur visage et ont pris le jeu à leur compte. Peu après l’heure de jeu (65e), après un joli travail de Fernandes sur le côté droit, Pogba a hérité du ballon à une vingtaine de mètres du but et a envoyé une frappe puissante au ras du poteau ne laissant aucune chance à Fabianski.

Un premier but suivi d’un deuxième. A peine trois minutes plus tard, Mason Greenwood a effectué un superbe enchaînement dans la surface, laissant Ogbonna et Fabianski impuissants. Le premier but de la saison en Premier League pour le jeune attaquant de 19 ans. Mais les joueurs de Solskjaer n’ont pas voulu en rester là. Marcus Rashford, après avoir tapé le poteau à la 72e minute, a inscrit fait le break pour Manchester United grâce à un joli piqué (78e).

Une victoire importante pour les Red Devils, qui remontent provisoirement à la 4e place du classement avec 19 points en dix journées. Seul hic pour Manchester United, Anthony Martial est sorti sur blessure durant la rencontre après s’être plaint de douleurs aux adducteurs. West Ham, lui, recule à la septième place de Premier League.

Ligue des champions Ils y sont presque : Le PSG qualifié en huitièmes si... 02/12/2020 À 22:58