Sergio Agüero a annoncé, ce vendredi, être positif au Covid-19. "Après un contact rapproché, je me suis isolé mais le dernier test que j'ai effectué s'est révélé positif pour le Covid-19", a écrit le joueur de Manchester City sur son compte Twitter. "J'ai eu quelques symptômes et je suis les recommandations du médecin pour me remettre. Prenez soin de vous, tous !", a-t-il ajouté sans préciser la durée de son indisponibilité.