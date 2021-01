Manchester United ne perd plus en déplacement. Il en est à dix-huit matches de rang sans défaite, loin de ses bases, en Premier League. Un record dans l'histoire du club mancunien. Oui, mais voilà, ce samedi, il n'a pas gagné. Et dans l'optique de la course au titre, c'est ce constat qui est le plus prégnant. Les Red Devils, en ne prenant qu'un point sur la pelouse d'Arsenal (0-0) ne font pas une bonne opération.

Les deux rivaux de Manchester sont aux deux premières places. Mais c'est bien City, victorieux 1-0 face à Sheffield plus tôt dans la journée, qui a trois points d'avance, et, en prime, un match de plus à disputer (20 rencontres jouées, contre 21 pour United). Or, l'écart aurait pu être plus ténu, si Edinson Cavani avait été adroit devant le but à l'Emirates.

Edinson Cavani n'a pas trouvé le chemin des filets, samedi Crédit: Getty Images

"Tu étais là pour rater les occasions"

L'avant-centre uruguayen a manqué le cadre autour de l'heure de jeu et en fin de match. Pas de quoi pousser Ole Gunnar Solskjaer, dithyrambique à son sujet ces derniers temps, à revoir son jugement. "J'étais moi-même attaquant, et j'ai eu des périodes où je ne marquais pas, se remémore l'entraîneur (et ex-joueur) mancunien. Gaffer [Sir Alex Ferguson] et tout le monde autour de moi me disaient alors : ‘Tu étais là (au bon endroit, au bon moment NDLR) pour rater les occasions'."

Dans des propos tenus sur MU TV et rapportés par le Manchester Evening News, le technicien norvégien conclut : "Pour marquer des buts, vous devez en rater quelques-uns et il [Cavani] en marquera certainement bientôt." Il le faudra sans doute, pour que Manchester United ait une chance de renouer avec le titre de champion d'Angleterre, qui le fuit depuis 2013.

Ole Gunnar Solskjaer sait de quoi il parle, en matière de réussite face au but Crédit: Getty Images

