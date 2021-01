Cette défaite a déjà ses conséquences au classement. Les hommes de José Mourinho en occupent toujours la sixième place à huit points de Manchester City. L'écart n'est pas rédhibitoire. Mais il est significatif. Aussi, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Liverpool s'est relancé dans la course au titre. C'est la mauvaise opération par excellence. Mais le plus inquiétant pour Tottenham, c'est que ce revers pourrait laisser des traces à plus long terme.

Voir les Spurs concéder trois buts, c'est rare. Cela ne leur était arrivé qu'une fois en championnat cette saison, lors d'un nul face à West Ham (3-3). Jusqu'ici, c'était plutôt l'exception qui confirmait la règle. L'un des points forts de Tottenham, c'est sa défense. Mais elle a complétement volé en éclats face à Liverpool. Les Reds ont exploité un problème d'alignement et une mésentente entre Eric Dier et Hugo Lloris sur le premier but, une faute de main du gardien français sur le deuxième et une erreur de Joe Rondon sur le troisième.

"C'est impossible de se remettre d'autant d'erreurs, à moins de marquer quatre buts à Liverpool, a déclaré Mourinho. Il n'y a rien de neuf. Quand on fait des erreurs individuelles au plus haut niveau, on est puni. Et on a été puni sur des erreurs individuelles. Des fois, on a fait les mêmes erreurs. Et c'est impossible de se battre quand on fait autant d'erreurs." Le coach des Spurs pouvait difficilement cacher son désarroi. Et il n'a probablement pas fini de ruminer ce jeudi noir.