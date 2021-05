Harry Kane a décidé de s'exprimer jeudi pour tenter d'éclaircir le débat sur son avenir. L'international anglais s'est en effet confié sur la chaîne YouTube "The Overlap", de Gary Neville, et n'a fermé aucune porte. "Je ne veux pas arriver à la fin de ma carrière et avoir des regrets. Je n’ai jamais dit que j’allais terminer ma carrière à Tottenham. Je n’ai jamais dit que j’allais partir non plus", a-t-il déclaré dans un premier temps.

Je sens que j'ai encore presque une autre carrière à jouer

"Daniel Levy veut peut-être me vendre. Il pense peut-être : 'Si je peux avoir 100 millions de livres (environ 115 millions d'euros) pour toi, alors pourquoi pas ?' Je ne vaudrais plus ce prix-là dans deux ou trois ans, a-t-il ajouté. Les gens pensent sûrement de la façon suivante : 'Il veut gagner plein de trophées', mais je sens que j'ai encore presque une autre carrière à jouer."

Sky Sports selon laquelle l'international anglais aurait annoncé aux dirigeants de Tottenham qu'il voulait jouer pour un autre club dès l'exercice 2021-22. Mercredi, Où jouera donc Harry Kane la saison prochaine ? Cette question tourne en boucle dans les médias anglais depuis lundi soir et l'annonce deselon laquelle l'international anglais aurait annoncé aux dirigeants de Tottenham qu'il voulait jouer pour un autre club dès l'exercice 2021-22. Mercredi, The Times est allé plus loin en révélant que le buteur des Spurs avait une préférence pour Manchester City mais qu'un éventuel transfert coûterait quelque 170 millions d'euros.

Le quotidien britannique précise que Daniel Levy, le président des Spurs, aurait donné un "accord verbal", il y a un an, pour laisser partir en 2021 l'homme qui a déjà trouvé le chemin des filets à 32 reprises toutes compétitions confondues cette saison. Cependant, les négociations ne devraient pas être des plus aisées, comme l'a souligné The Guardian , d'autant plus que Manchester United et Chelsea sont également sur les rangs.

Le média britannique indique que le champion d'Angleterre s'apprête à entamer les discussions avec les dirigeants des Spurs. Cependant, Daniel Levy ne serait plus favorable à l'idée de laisser partir l'international anglais de 27 ans, encore sous contrat avec Tottenham jusqu'en juin 2024. Du côté des Citizens, la direction serait prête à casser sa tirelire pour Harry Kane. Six ans après l'arrivée de Kevin De Bruyne pour 76 millions d'euros, le plus gros transfert de l'histoire de Manchester City pourrait être battu en cas d'arrivée du joueur de Tottenham.

