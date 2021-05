Plus les jours passent et plus Sergio Ramos s'éloigne du Real Madrid. Selon les informations de La Cadena Cope, le capitaine des Merengue, en fin de contrat en juin prochain, devrait quitter le deuxième de Liga. L'ancien Sévillan n’a toujours pas accepté pas la proposition de prolongation d’un an avec une réduction de 10 % de son salaire. Dans le même temps, ESPN va plus loin et annonce que Manchester City aurait accéléré sur ce dossier en proposant un contrat de deux ans au défenseur de 35 ans.

ESPN indique que ESPN. Par ailleurs, Je me suis battu chaque jour corps et âme pour être à 100% avec le Real Madrid et la sélection nationale, mais les choses ne fonctionnent pas toujours comme on le souhaiterait", a-t-il écrit la semaine passée sur son compte Twitter. indique que Pep Guardiola aurait insisté auprès de sa direction pour tenter d'engager Sergio Ramos. Manchester City pourrait également lui permettre de jouer ensuite à New York City, une franchise qui fait partie du City Group, précise. Par ailleurs, Sergio Ramos , dont le nom a également été évoqué du côté du PSG ces derniers mois, manquera l'Euro. En effet, l'Espagnol n'est pas totalement remis de sa blessure au tendon. "", a-t-il écrit la semaine passée sur son compte Twitter.

