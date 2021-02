Nouvel entraîneur de Chelsea depuis une semaine, Thomas Tuchel a évoqué Timo Werner ce mercredi. Recrue-vedette de l'été à Chelsea, mais dans le dur actuellement, l'attaquant allemand "travaille dur et avec le sourire " pour se relancer, selon son compatriote. " Il ne se cherche pas d'excuses ", a expliqué l'ancien entraîneur du PSG au sujet du joueur de 24 ans, acheté pour près de 60 millions d'euros cet été au RB Leipzig.

Auteur de 9 buts et 4 passes décisives cette saison, l'avant-centre est très discret depuis début décembre avec 2 passes décisives et un but en Coupe d'Angleterre contre Morecambe (D4). "Il est de notre responsabilité de créer les moments où il peut nous apporter ce qu'il fait de mieux, à savoir attaquer l'espace dans le dos de la défense par sa vitesse. Nous devons créer ces situations avec toute l'équipe pour utiliser ses points forts", a déclaré l'entraîneur. Chelsea se rend jeudi à Tottenham. Les deux clubs sont à égalité de points (33), à 6 longueurs de la qualification pour la Ligue des champions, mais les Spurs ont un match en moins.