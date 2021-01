Frank Lampard est-il déjà condamné du côté de Chelsea ? A en croire les médias britanniques et européens ces derniers jours, l'Anglais a épuisé son crédit auprès de ses dirigeants et pourrait bien diriger dimanche son dernier match sur le banc des Blues. Et pour le remplacer, il ne semble plus y avoir qu'un seul nom : celui de Thomas Tuchel.