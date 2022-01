Quel spectacle ! Pour le compte de la 21e journée de Premier League, Chelsea et Liverpool ont livré une bataille de tous les instants qui s'est terminée sur un match nul à émotions fortes à Stamford Bridge (2-2). Menés 2-0, les Londoniens sont parvenus à revenir en cinq minutes avant la pause et ont ensuite pu compter sur un très grand Edouard Mendy pour partager les points. Le grand gagnant de ce résultat ? Manchester City, désormais leader de Premier League avec dix points d'avance sur les Blues et onze sur les Reds, qui comptent tout de même un match en moins. Le titre s'est-il joué lors de ce match ? À la vue de la moue de Sadio Mané au coup de sifflet final, c'est bien possible...

Plus d'infos à suivre...

Ad

Premier League Alisson, Firmino et Matip forfaits pour Chelsea après des tests Covid "soupçonnés" positifs IL Y A 3 HEURES

Premier League Tuchel confirme la sanction de Lukaku : "C'était trop gros, trop bruyant..." IL Y A 8 HEURES