plus grosse amende possible", après la diffusion la veille d'une vidéo où La sanction de West Ham était attendue après la révélation de l'affaire Kurt Zouma . Le club londonien a annoncé mercredi avoir infligé à son défenseur international français la "", après la diffusion la veille d'une vidéo où le joueur maltraitait son chat

Ad

Le montant maximal d'une amende qu'un club peut infliger à son joueur est généralement de deux semaines de salaires, ce qui, dans le cas du Français, s'élèverait à près de 300.000 euros au total. "Le joueur a immédiatement accepté l'amende et a demandé que le montant soit versé à une organisation de protection des droits des animaux", a précisé le club.

Premier League City fait le job, Tottenham tombe de haut IL Y A 7 MINUTES

Peu avant cette annonce, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), plus importante association de défense des animaux, a indiqué en début d'après-midi que les deux chats du joueurs lui avaient été retirés. "Nous tenons à rassurer tout le monde sur le fait que nous enquêtons et que les chats sont en sécurité et que nous en prenons soin", a tweeté la RSCPA.

Kurt est rempli de remords

"Kurt et le club coopèrent totalement à l'enquête et le joueur a, de son plein gré, accepté toutes les mesures prises initialement, notamment en donnant les deux chats de la famille à la RSPCA pour qu'ils soient examinés", a expliqué de son côté West Ham. "Kurt est rempli de remords et, comme tout le monde au club, comprend totalement l'intensité de la réaction provoquée par l'incident et le besoin que des mesures soient prises", a-t-il ajouté.

Une pétition en français et en anglais réclamant des poursuites judiciaires contre le joueur a également remporté un immense succès sur la plateforme change.org avec près de 170.000 signatures vers 15h50 (heure française).

Premier League Adidas rompt son contrat d'équipementier avec Zouma IL Y A 4 HEURES