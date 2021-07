Trent Alexander-Arnold joue la continuité. Ce vendredi, via son compte Twitter officiel, le club de Liverpool a annoncé la prolongation du contrat de son latéral droit international anglais (22 ans). Un nouveau bail à long terme puisque le joueur formé au club, auteur de dix buts inscrits en 179 rencontres disputées, toutes compétitions confondues, est désormais lié avec les Reds jusqu'à la fin du mois de juin 2025.

Une nouvelle qui réjouit forcément le principal intéressé, qui s'est exprimé sur le site internet de Liverpool.

"Je suis honoré d'avoir l'opportunité et de faire confiance au club pour une prolongation, donc c'était une évidence pour moi. L'état dans lequel se trouve le club et où j'en suis dans ma carrière est toujours une bonne chose pour moi. Prolonger et m'assurer que je suis ici plus longtemps est toujours une bonne solution. C'est un moment de fierté pour moi, et ça l'est toujours, de signer un nouveau contrat ici."

Arsenal mise sur White

Également en Angleterre, mais cette fois du côté de Londres, Arsenal a officialisé l'arrivée de son nouveau défenseur central, à savoir l'international anglais Ben White, âgé de seulement 23 ans et qui signe un contrat jusqu'en juin 2026. L'arrière, qui a disputé l'Euro avec la sélection des Three Lions, quitte Brighton contre la somme d'environ 58 millions d'euros, d'après la presse anglaise. Suite au départ de David Luiz, non reconduit, White récupère son numéro 4.

Le jeune défenseur devient la troisième recrue la plus chère de l'histoire d'Arsenal derrière Nicole Pépé (80 millions d'euros) et Pierre-Emerick Aubameyang (63,75 millions d'euros). Il a en revanche battu les 53 millions d'Alexandre Lacazette.

Une arrivée qui a forcément ravi l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, qui s'est exprimé sur le site internet officiel de son club : "Ben était une cible de choix pour nous et c'est formidable que nous ayons finalisé sa signature. Ben a fait ses gammes avec deux très bons clubs, Brighton et Leeds, ces dernières saisons. Il a bien profité de deux très bonnes formations d'entraîneur et a montré à la fois avec Brighton et en prêt avec Leeds quel grand talent il est."

