Manchester City poursuit sa marche en avant. Après avoir résisté à son dauphin Liverpool le week-end dernier à l'Etihad Stadium, les Citizens sont parvenus à s’imposer sur leur pelouse avec la manière contre une timide équipe de Watford (5-1). Grâce à un but très tôt dans la rencontre, le champion d’Angleterre en titre a rapidement pris les commandes pour ne plus jamais lâcher son avantage. Avec un quadruplé et une passe décisive, Gabriel Jesus a été logiquement désigné homme du match. Après cette démonstration, les hommes de Pep Guardiola prennent provisoirement quatre points d’avance sur les Reds avant le derby contre Everton.

53 minutes chrono. Voilà le temps de jeu nécessaire à City pour se défaire de l’obstacle Watford dans la course à sa propre succession en Premier League. Contre des Hornets en manque de confiance avec trois défaites consécutives en championnat, les Mancuniens n'ont pas tardé à se mettre en selle. Depuis le flanc gauche, Oleksandr Zinchenko a servi Gabriel Jesus pour permettre à Gabriel Jesus d'ouvrir le score (4e, 1-0).

Très en forme, le Brésilien a doublé la mise d'un puissant coup de tête sur un caviar de Kevin De Bruyne (23e, 2-0). Plus fort et plus souverain, City a laissé croire à une faille collective lorsque l'ancien Niçois Hassane Kamara a réduit l'écart d'une frappe croisée (28e, 2-1). Mais dans ce match complètement débridé, Rodri a redonné deux buts d'avance à son équipe d'une somptueuse frappe lointaine, battant pour la troisième fois l'expérimenté Ben Foster (34e, 3-1).

En deuxième période, le gardien anglais n'a pas su stopper l'hémorragie pour son équipe, de plus en plus condamnée à une descente en Championship pour la saison prochaine. Auteur d'une faute dans la surface sur l'intenable Jesus, Foster a vu le numéro 9 des Skyblues inscrire un triplé sur penalty (49e, 4-1) puis un quadruplé sur un relais avec De Bruyne (53e, 5-1).

Dès lors, Guardiola a décidé de procéder à un turn-over avant la demi-finale aller de Ligue des Champions prévue mardi face au Real Madrid. De Bruyne est sorti sous l'ovation du public, tandis que Riyad Mahrez a fait son apparition pendant une grosse vingtaine de minutes pour se dégourdir les jambes.

Dans toute l'histoire de la Premier League, aucune équipe n'était parvenue à vaincre un adversaire quinze fois consécutivement. C'est désormais le cas de Manchester City, bête noire de Watford qui ne connaît plus la route du succès sur le sol de City depuis... 1987. Bourreau du jour, Gabriel Jesus n'allait alors naître que 10 années plus tard. City domine l'Angleterre de la tête et des épaules, et cela ne semble pas prêt de changer.

