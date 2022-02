Il est de plus grands crimes que celui-là, ce qui ne veut pas dire qu'on puisse l'ignorer. Se servir d'un animal comme souffre-douleur ou pour faire ricaner la compagnie, il n'y a vraiment pas de quoi être fier ; mais c'est bien ce que Kurt Zouma a fait, filmé par son frère Yoan , lequel n'a rien trouvé de mieux que de partager ces images choquantes sur le réseau social Snapchat, ce qui indique assez combien cet acte de violence paraissait 'normal' à ceux qui l'avaient perpétré ou en avaient été les témoins. L'acte était cruel. Il méritait sanction et fut sanctionné, puisque le joueur se vit infliger une amende de près de 300 000 euros par son club. Mais l'affaire ne faisait que commencer.

Le Sun, qui d'autre ?, amorça le tintamarre médiatique en publiant la vidéo sur son site, et fit tout pour l'entretenir ensuite. Une pétition appelant à l'ouverture de poursuites judiciaires contre Zouma et à la saisine de ses animaux de compagnie a recueilli plus de 340 000 signatures à ce jour.

Graeme Souness fustigea Zouma sur le plateau de Sky Sports dimanche dernier en des termes dont la violence choqua ses co-présentateurs, Jamie Carragher en particulier ; l'ancien 'dur' de Liverpool était habité par une rage froide qu'il semblait avoir du mal à contrôler. Zouma, que David Moyes avait intégré à son groupe pour un déplacement à Leicester, se sentant mal, venait de déclarer forfait à l'échauffement d'avant-match. Au vu des circonstances, c'était sans doute ce qui pouvait lui arriver de mieux.

Zouma face à la sentimentalité anglaise

Adidas, sponsor du joueur, annonça que le joueur ne faisait plus partie de son écurie ; la compagnie d'assurances Vitality, partenaire de West Ham, mit un terme à son association avec le club londonien. La police, elle, avait pourtant déjà décidé que le dossier était clos et qu'il n'y avait pas matière à engager de procédures contre Zouma. Quant au chat, lui avait été récupéré par le club et confié aux soins de la RSCPA, l'équivalent britannique de la SPA (un acte volontaire, mais que certains médias présentèrent comme la conclusion d'un 'raid' sur le domicile du Français).

On ne doit pas s'imaginer que les choses en resteront là, quelle que soit la contrition dont Zouma ait fait preuve depuis, une contrition que son entraîneur , qui n'est pas homme à mentir, assure être sincère. Partout où il ira, il peut s'attendre à une réception des plus hostiles, pour ne pas dire haineuse. Il n'est d'ailleurs pas dit que les supporteurs de West Ham lui réservent un meilleur accueil, car s'il est une chose à laquelle il ne faut surtout pas toucher en Angleterre, c'est bien aux animaux familiers : les associations caritatives dédiées à la protection des animaux, qu'il s'agisse d'ânes, de chiens ou d'oiseaux, recueillent davantage de donations que presque toutes les autres charities outre-Manche. S'il est une caractéristique qui soit bien propre au tempérament anglais, ce n'est pas le flegmatisme, c'est la sentimentalité, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'animaux.

Aussi ne doit-on pas s'attendre à ce que la vie de Kurt Zouma suive le cours habituel de ce qui attend les célébrités s'étant rendues coupables d'un acte jugé odieux par la vox populi, à savoir le cycle confession, contrition, punition, rédemption. Ce qu'on lui reproche touche à ce que l'âme anglaise a de plus sensible, hormis les violences faites aux enfants. Que la pauvre bête qu'il a frappée n'ait fort heureusement pas été blessée, et qu'il se soit agi d'un acte isolé importent peu. Zouma, en faisant souffrir un animal sans défense, a franchi une ligne jaune qu'il lui sera bien difficile, voire impossible, de repasser dans l'autre sens.

Zouma aura-t-il lui aussi droit à sa seconde chance ?

Cela peut paraître insensé, et ce l'est à bien des égards, mais telle est la situation. Il se peut même que l'ostracisme qui va immanquablement le frapper - peut-être même au sein de son club - lui fasse considérer son avenir dans le football anglais. Ceci n'est pas une exagération ; ceci est au moins de l'ordre du possible, si ce n'est du probable. Et cela aussi, c'est insensé - insensé au vu du sort réservé à d'autres acteurs du football qui, eux, ont commis des crimes autrement plus graves que ce qui est reproché à Zouma.

Citer les noms ne servirait à rien dans ce contexte, car les noms eux-mêmes importent peu au regard de ce que ceux qui les portent ont commis. Le fait est que, chaque semaine dans les stades anglais, on applaudit des joueurs et des managers qui se sont rendus coupables de, entre autres, fraude fiscale, insultes racistes, coups et blessures, violences sur conjoint, conduite en état d'ivresse ayant mené à la mort d'un tiers, d'abus sexuels et même de viol. Ceux-là sont passés par le cycle habituel évoqué plus haut. Ceux-là ont eu leur 'seconde chance', qu'ils ne méritaient pas tous. Il n'est pas dit qu'on la donne à Zouma, dont la 'faute' aura aussi (certains diront 'surtout') été d'avoir été filmé sur un smartphone, assurant ainsi que cette faute sera toujours vécue au présent par ceux qui visionneront la vidéo.

Zouma aura néanmoins un appui de taille dans les semaines et les mois à venir : David Moyes, qui a été profondément choqué par le traitement réservé à son défenseur, et a eu le courage de défier publiquement ceux pour qui il ne devrait jamais rejouer. Car il y en a, et ils sont bruyants. Le manager de West Ham n'a pas cherché à excuser le comportement de Zouma. Bien au contraire, il était de ceux qui, au sein de West Ham, entendaient le sanctionner aussi durement que possible - et le firent. Mais à présent, Moyes entend lui permettre de se réhabiliter, et la réputation d'intégrité du manager sera le meilleur atout du fautif dans ce processus.

La vérité est qu'il n'en a pas d'autres.

