A croire que courir comme un dératé ne lui suffit plus. N'Golo Kanté a régné sur le King Power Stadium, comme s'il ne l'avait jamais quitté. Sous les acclamations de son ancien public, celui qui l'a tant chéri pendant une saison de champion quasi irréelle en 2015-2016, le milieu de terrain français a été un des grands artisans de la victoire de Chelsea samedi à Leicester (0-3).

Le champion du monde s'est livré à son habituel travail de sape, entre harcèlement du porteur de ballon et distribution de ballon à la pelle dans le cœur du jeu. Mais il ne s'est pas contenté d'être le poumon du système de Thomas Tuchel. Kanté était d'humeur à en être l'étoile la plus scintillante dans un style qu'on ne lui connaît que trop peu.

On s'est tellement habitué à le voir faire le sale boulot, qu'on en oublie parfois que N'Golo Kanté est capable de tout faire sur un terrain. Sa première mi-temps ce samedi en est une illustration presque parfaite. Très en jambes, le milieu de terrain s'est occupé de tout avec et sans ballon. Au point que le jeu des Blues a fréquemment penché vers la droite où le tandem formé par le Tricolore et Reece James a fait vivre un cauchemar à l'arrière-garde des Foxes.

L'effort et le style

En total contrôle (81 ballons touchés, 56 passes réussies), N'Golo Kanté a pu s'adonner à un dépassement de fonction bien senti. Brendan Rodgers avait tenté de mimer le système en 3-4-3 de Chelsea pour essayer d'en gripper les rouages. Il n'a en réalité fait qu'exposer son équipe au moindre décalage trouvé par les qualités techniques et collectives de ses adversaires. Et Kanté a été le premier à en profiter (3 tirs, tous cadrés, record du match).

Peu avant la demi-heure, sur une action partie du milieu du terrain, James a su trouver Kanté lancé dans une cavalcade sans obstacle. 30 mètres plus loin, le joueur de 30 ans a placé une frappe splendide de l'extérieur de la surface, et du pied gauche pour ne rien gâcher. Un but que n'aurait pas renié Lionel Messi… ou le N'Golo Kanté plus offensif vu sous les ordres de Frank Lampard il y a bientôt deux ans.

La seconde période, et des Foxes plus entreprenants une fois menés 0-2, a vu l'ancien Caennais reprendre ses basses besognes, laissant le jeu et la lumière aux entrants Hakim Ziyech et Christian Pulisic. Plus sobre, Kanté n'en a pas moins été plus efficace.

N'Golo Kanté buteur, c'est l'image du collectif de Chelsea entièrement au diapason, où chaque joueur peut porter le danger en plus de maîtriser son rôle. Même sans Romelu Lukaku absent depuis un mois sur blessure, les Blues continuent de rouler sur les défenses adverses en Premier League. Trois buts validés, trois refusés et une transversale touchée ce samedi contre Leicester, 14 réalisations inscrites lors des quatre derniers matches de championnat sans l'avant-centre belge, l'attaque de Thomas Tuchel tourne à plein régime. A l'image de N'Golo Kanté, irrésistible, comme souvent, et improbable goleador.

