C'était un match fou, a-t-il savouré. Nous avons longtemps mené 2-1, et voir ce pénalty accordé dans les arrêts de jeu nous a fait très mal. Bravo aux gars pour avoir obtenu cette dernière occasion à la fin." Il fallait que ce soit lui. Qu'au bout ou presque du temps additionnel de ce match complètement dingue, Harry Kane vienne placer un coup de tête pour faire chavirer tous les fans de Tottenham et mettre Manchester City à genou (2-3). Parmi les stars qui ont offert ce formidable spectacle, le buteur des Spurs était bien la plus brillante. ", a-t-il savouré.."

Du Kane dans le texte. Il mettra toujours les autres en avant, même au sortir d'une prestation éblouissante. Il y a eu cette ouverture lumineuse en première intention sur Heung-Min Son, passeur décisif pour Déjan Kulusevski, pour lancer son récital dès le début du match. Il y a eu cette action de grande classe, qu'il a lui-même initié puis conclu sur une passe sublime de son compère coréen, pour redonner l'avantage aux siens à l'heure de jeu. Il y a eu ce but refusé, un quart d'heure avant l'égalisation sur penalty d'Ilkay Gündogan dans le temps additionnel.

Kane aurait pu y voir un signe. Pas du tout. Il a continué à y croire, guidant les Spurs dans son sillage. Et il a fini par forcer son destin, en même temps que celui de son équipe. "Marquer ce but à la fin, c'était vraiment spécial, a reconnu Kane sur la BBC. Ce but refusé pour hors-jeu auparavant, c'était malheureux. J'ai encore cru en marquer un autre après ça, mais le gardien l'a bien sorti. Heureusement, j'ai eu cette dernière occasion à la fin. On est vraiment ravi avec cette victoire. Cela nous tire définitivement haut."

"Hugo a été formidable"

Elle était surtout inattendue. Parce que Tottenham restait sur trois revers consécutifs. Et parce qu'en face, c'était City, le leader incontesté de la Premier League. Mais Josep Guardiola connaissait suffisamment bien Harry Kane pour s'en méfier. Ce n'est pas pour rien que l'entraîneur de City avait tenté de l'attirer du côté de l'Etihad l'été dernier, sans succès. "Tottenham a beaucoup de qualité, a souligné le Catalan. Ils donnent le ballon à Harry Kane… tout le monde sait ce qu'il peut apporter. Ils sont cliniques avec Son, Kane et Kulusevski. On n'a pas pu défendre leurs centres."

Kane n'a en effet pas été le seul à briller. "Hugo a été formidable" a d'ailleurs souligné l'avant-centre de Tottenham au sujet d'Hugo Lloris, fautif sur le premier but de City mais tellement décisif par la suite. Kulusevski et Son l'ont été également. Mais le leader, c'était bien le buteur anglais. "Harry est un joueur tellement important pour nous, s'est réjoui Antonio Conte, l'entraîneur du club londonien. Nos attaquants ont vraiment bien joué ce soir. Et Harry a été très bon pour conserver le ballon."

Cela dit tout de l'étendue du registre de Kane. Il dépasse largement le cadre de la finition. Son doublé face à City ne doit pas masquer tout ce qu'il a fait à côté. L'exemple type de la prestation idéale d'un attaquant complet. Jusque dans l'attitude. "C'est un joueur et un type incroyable, a lancé un Son admiratif. Travailler à ses côtés est un grand honneur. Il a marqué tellement de buts… J'étais vraiment triste en début de saison quand il ne marquait plus. Mais il travaillait dur pour l'équipe." Le travail a fini par payer. City peut en témoigner. A lui seul, Kane a fait plier le champion et relancé la Premier League.

