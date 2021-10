Il faut bien reconnaître que son but était plus beau que la manière de le célébrer. Andros Townsend a conclu une contre-attaque parfaitement menée pour permettre à Everton de prendre un point à Old Trafford samedi , face à Manchester United (1-1). L'attaquant des Toffees a ensuite voulu le fêter en imitant la traditionnelle célébration de Cristiano Ronaldo. Une imitation assez pitoyable, d'ailleurs. Et qui aurait pu être prise une façon de chambrer son adversaire en générale, et CR7 en particulier.

Townsend s'en est défendu. "Je ne l'ai pas imité, c'est juste une marque de respect envers un joueur qui a influencé ma carrière, a affirmé l'attaquant d'Everton après la rencontre dans l'émission Match of the Day. J'ai passé des heures à analyser ses coups francs, ses mouvements et la façon dont il s'est consacré au football. Ce n'était donc pas une imitation, c'était une marque de respect pour l'une de mes idoles. Je n'ai probablement pas rendu justice à la célébration et je n'ai pas exécuté correctement."

Pour ce qui est de célébrer à la façon de Ronaldo, Townsend a clairement des progrès à faire. Mais l'attaquant des Toffees n'en réalise pas moins un début de saison remarquable. Face à Manchester United, il a inscrit son 5e but en 9 matches depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. "J'ai dit par le passé que je devais marquer plus régulièrement, a-t-il reconnu. Pour plusieurs raisons, je n'ai jamais réussi à le faire sur l'ensemble d'une saison. C'est un bon départ, mais je peux faire encore mieux."

