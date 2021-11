Manchester United a pris un nouveau coup sur la tête en perdant le derby à domicile face à City (0-2) . Pourtant, les Red Devils peuvent s'estimer heureux. La défaite aurait pu être encore plus lourde au vu de l'écart qui a séparé les deux équipes ce samedi après-midi. La preuve en chiffres.

1 tir cadré

Une belle reprise de volée de Cristiano Ronaldo au cœur de la première période, repoussée par Ederson… et c'est tout. Outre cette tentative du Portugais, Manchester United n'a pas cadré le moindre tir ce samedi à Old Trafford. City a trouvé le cadre à cinq reprises et les montants deux fois.

2 tirs… sur De Gea

D'ailleurs, Manchester United a cumulé plus de tirs… vers son propre but. Involontairement, bien sûr. Mais la déviation d'Eric Bailly sur un centre de João Cancelo dès le début de match a trompé David De Gea. Peu après la demi-heure de jeu, Victor Lindelöf a bien failli, lui aussi, piéger son propre gardien. Heureusement pour les Red Devils, l'international espagnol a eu le bon réflexe, sur ce coup, pour protéger sa cage.

4 ballons dans la surface adverse

Les hommes d'Ole-Gunnar Solskjaer n'ont jamais mis leur voisin en danger. Et c'est peu de le dire. Sur l'ensemble de cette rencontre, les Red Devils n'ont touché que quatre ballons dans la surface adverse. Le néant. Il s'agit même du total le plus bas jamais enregistré par une équipe de Manchester United en Premier League.

27 ballons touchés… aux deux extrémités

27, c'est le nombre de ballons touchés durant ce match par David De Gea, qui n'a pourtant pas franchement eu l'occasion de prendre part à la construction du jeu. 27, c'est aussi le nombre de ballons touchés par… Cristiano Ronaldo. Plus surprenant. Et cela démontre à quel point le Portugais s'est retrouvé bien seul en attaque. Mason Greenwood, lui aussi aligné aux avant-postes, n'a pas eu grand-chose de plus à se mettre sous la dent (29).

322 passes réussies

Manchester United n'a rien pu faire face à la domination des hommes de Pep Guardiola. La preuve : les locaux n'ont réussi que 322 passes. A titre de comparaison, les Red Devils avaient cumulé plus de transmissions lors de l'humiliation subie à Old Trafford face à Liverpool , il y a deux semaines (334). Les Citizens, eux, ont cumulé… 753 passes. Plus du double.

