Il n'y a pas péril en la demeure. Mais Chelsea n'est plus exactement la machine insubmersible qui imposait implacablement sa loi il n'y a pas si longtemps. La tendance s'est confirmée samedi dans le derby face à West Ham. Parce que les Blues se sont inclinés devant des Hammers qui restaient pourtant sur trois matches sans victoire après un début d'exercice étincelant (3-2). Surtout, parce qu'ils ont concédé trois buts sur la pelouse du London Stadium. Cela ne leur était jamais arrivé cette saison. Et ce n'est pas forcément anodin.

La thèse de l'accident n'est qu'en partie recevable, même si la formation de Thomas Tuchel a été vaincue sur un but plein de réussite d'Arthur Masuaku. Mais il est surtout venu sanctionner une succession d'imprécisions des Blues sur l'ensemble de la rencontre. Alors que ce n'est vraiment pas le genre de la maison. "Nous avons fait trop d'erreurs individuelles, comme contre Manchester United et Watford et avons été punis, a reconnu Tuchel. Si vous voulez un résultat à ce niveau, vous devez minimiser les erreurs. Nous en avons pourtant déjà parlé, mais cela n'a manifestement pas aidé."

Le Zenit ? "Il va faire froid"

Le problème est vraisemblablement ailleurs pour l'entraîneur de Chelsea. Ses hommes étaient émoussés au London Stadium et ils semblent payer l'enchaînement des matches depuis le début de la saison. "On a joué beaucoup de rencontres et cela peut coûter cher, mais ce n'est pas une excuse que nous pouvons utiliser, a insisté Mason Mount, le milieu des Blues. Mais ce sont des erreurs que nous n'avions pas commises depuis longtemps. Les esprits sont fatigués, les corps sont fatigués, mais nous devons maintenir le niveau élevé."

C'est tout le défi qui attend Chelsea. Car le rythme va encore s'intensifier pour les Blues avec pas moins de huit rencontres à disputer sur les quatre prochaines semaines, jusqu'au choc face à Liverpool le 2 janvier prochain. Un marathon qui débutera mercredi face au Zenit Saint-Pétersbourg en Ligue des champions. "On est déjà qualifié mais on veut terminer en tête du groupe donc il faut gagner, a expliqué Mount. On sera loin de la maison, il va faire froid, et nous devrons être prêts pour ça." Alors que Chelsea tire déjà la langue, ce voyage long et glacial ne tombe pas vraiment au meilleur moment.

