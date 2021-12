C'est devenu rare de le voir à pareille fête. Alexandre Lacazette n'a pas boudé son plaisir samedi dernier. D'une part, parce qu'il était titulaire face à Southampton, ce qui ne lui arrive pas si souvent. D'autre part, parce qu'il a marqué au bout d'une action collective remarquable pour initier la nette victoire d'Arsenal face aux Saints (3-0). Un but qu'il a célébré en rendant un bel hommage à Lisandro Lopez, son ancien coéquipier à l'OL, désormais à la retraite. Un but, surtout, qui tombe à point nommé pour l'ancien Lyonnais tant les semaines à venir seront déterminantes pour la suite de sa carrière.

Sa montée en puissance n'est pas anodine. Pas ou peu utilisé en début de saison, Lacazette a regagné du crédit auprès de Mikel Arteta. Il a connu ses six titularisations en championnat sur les huit dernières sorties des Gunners. Son but est venu justifier la confiance placée en lui par le technicien espagnol. "Son énergie, son engagement, ses actions défensives étaient au top, a souligné Arteta. La façon dont il a maîtrisé les espaces, la menace qu'il représentait dans la surface beaucoup plus souvent que lors des derniers matches, et c'est pourquoi il a marqué le but et a eu d'autres occasions de le faire. Il a vraiment influencé l'équipe et je suis très content de lui."

Des circonstances favorables

Lacazette a des chances de débuter plus souvent les matches avec les problèmes d'Aubameyang en ce moment, mais ce n'est peut-être dû qu'à un manque d'options pour Arteta en attaque", souligne Pete Sharland, journaliste pour eurosport.co.uk. Lacazette a su saisir sa chance pour revenir sur le devant de la scène à Arsenal. Le Français a aussi bénéficié de circonstances favorables. La méforme de Pierre-Emerick Aubmeyang et la mise à l'écart du Gabonais pour raisons disciplinaires face à Southampton n'étaient pas étrangères à l'augmentation de son temps de jeu et son retour dans le onze de départ. PEA a d'ailleurs été relevé de son capitanat et sera encore écarté contre West Ham. ", souligne Pete Sharland, journaliste pour eurosport.co.uk.

Il appartient désormais à l'ancien Lyonnais de surfer sur la vague pour confirmer son renouveau chez les Gunners. Pour cela, il va surtout devoir exploiter ses qualités et gommer ses défauts. "La principale chose qu'Arteta attend de ses attaquants est leur implication dans le travail défensif et Lacazette est certainement au-dessus d'Aubameyang dans ce domaine, estime Pete Sharland. Mais Arteta veut aussi une équipe fluide dans les transitions en attaque. Parfois, Lacazette peut vraiment ralentir le jeu. Et parfois, il sort le ballon rapidement. Il est peut-être incohérent dans cet aspect du jeu."

"Arsenal doit chercher des options plus jeunes"

Lacazette n'est pas parfait, mais il peut rendre de grands services à Arsenal pour permettre aux Gunners, sixièmes au classement avant le derby face à West Ham, de confirmer leur bon début de saison. Aussi parce que l'attaquant de 30 ans, au club depuis 2017, possède une expérience bénéfique au sein d'un effectif qui en manque. L'ancien Lyonnais semble d'ailleurs apprécier ce rôle. "Je fais partie des anciens du vestiaire, je me sens bien, j’adore le groupe, il y a beaucoup de jeunes, disait-il dans une interview à Téléfoot fin novembre. On rigole bien et on travaille bien ensemble."

Cela s'est vu sur le terrain face à Southampton dans un match où Lacazette a montré qu'il avait encore sa place à Arsenal. Pour combien de temps ? C'est toute la question. L'avant-centre arrive en fin de contrat en juin prochain chez les Gunners et son avenir semblait se dessiner loin du club londonien. Son retour au premier plan n'est pas forcément de nature à changer la donne. "A la place des dirigeants, je chercherais à me séparer de Lacazette et Aubameyang l'été prochain, avance Pete Sharland. Et de donner à Martinelli et Nketiah la chance de se montrer le plus possible. De manière réaliste, Arsenal doit chercher des options plus jeunes."

"J’attends les offres"

Si l'aventure entre Lacazette et Arsenal devait arriver à son terme l'été prochain, autant qu'elle se termine bien. Car les deux parties ont tout à y gagner. Les Gunners pour redevenir un acteur majeur de la Premier League en s'appuyant sur un joueur capable de donner de l'impact à leur attaque. L'ex-Lyonnais, auteur de 69 buts et 29 passes décisives en 184 matches sous le maillot londonien, a montré la saison passée qu'il en avait encore sous le pied avec 13 réalisations en 31 apparitions en Premier League. En confiance, il a les qualités pour bonifier le collectif mis en place par Arteta.

Mais celui qui joue le plus gros, c'est surtout Lacazette. Redevenir un homme fort des Gunners et enchaîner les bonnes prestations en Premier League a de quoi élargir le panel de ses prétendants, pas forcément très nombreux après son début de saison discret. "J’attends les offres, reconnaissait-il sur Téléfoot fin novembre. Tout est possible, je ne ferme la porte à personne. Je rêve d’un club qui me fait confiance à 100 %." C'est bien en se montrant digne sur le terrain de celle que lui accorde Arsenal que l'ancien Gone a toutes les chances de trouver son bonheur.

