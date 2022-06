Selon l'AFP, qui cite une source judiciaire, Benjamin Mendy, déjà accusé de sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle, a été accusé d'un nouveau viol par une autre femme. La semaine passée, le champion du monde 2018, sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2023, avait plaidé non coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés par six femmes.

Mais une autre accusation de viol, portée par une autre femme, avait été ajoutée à la liste, le juge présidant l'audience ayant ordonné à la presse de ne pas l'évoquer jusqu'à la levée de cette interdiction intervenue mercredi. L'ancien Marseillais, qui n'avait pas encore formellement été notifié de ce nouveau chef d'accusation, n'a pas encore eu à se prononcer sur sa défense.

Les dix chefs d'accusation portés contre lui concernent des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. Après plus de quatre mois en détention provisoire, Benjamin Mendy a été libéré début janvier et placé sous contrôle judiciaire, dans l'attente de son procès qui doit s'ouvrir le 25 juillet. (Avec AFP)

