Le football et la justice, règles à part. Voici ce qu'on peut dire et écrire.

Benjamin Mendy, inculpé de quatre viols et d'une agression sexuelle (qui auraient été commis à son domicile de Prestbury en octobre 2020, janvier et août 2021), est incarcéré à la prison HMP Altcourse de Liverpool, depuis son arrestation le 26 août dernier. Il y demeurera jusqu'à sa nouvelle comparution au tribunal de Chester, ce 10 septembre, le juge Steven Everett ayant refusé la libération sous caution du défenseur de Manchester City lundi de la semaine passée. Mendy, qui n'a pas encore transmis de plaidoyer, "nie vigoureusement" ces accusations. Son club, qui connaissait leur nature depuis le début, le suspendit ce même 26 août.

Et voilà où l'on doit s'arrêter. La présomption d'innocence s'applique à tous les inculpés, et tout autre commentaire ou même "information" s'attachant à l'affaire pourrait enrayer la marche de la justice et empêcher la tenue d'un éventuel procès. Cette chronique ne traite donc pas de l'"affaire Mendy". Elle entend seulement poser une question : comment se fait-il que Manchester City FC, qui était avisé depuis novembre 2020 des accusations dont son joueur faisait l'objet, ne l'aie pas suspendu de suite et ait attendu sa troisième arrestation et son inculpation formelle pour ce faire ?

L'arrière latéral apparut dix-huit fois sous le maillot des Citizens depuis. Il reçut sa médaille de Champion d'Angleterre. Il était sur la pelouse pour le Community Shield du mois dernier. Et pourtant, Pep Guardiola et ses dirigeants "savaient" ce que le reste du pays ne découvrit que le 26 août. Ils connaissaient la gravité des accusations qui avaient été faites par trois femmes, dont l'une de moins de 18 ans, à l'encontre de leur joueur.

Jouer la montre, périlleuse et indécente stratégie

Encore une fois, ce qui est en question ici n'est pas l'innocence ou la culpabilité ce celui-ci, qui ne fut inculpé que le mois dernier. Le seul droit que nous ayions en ce qui le concerne est celui de nous taire pour laisser la justice suivre son cours. Ce qui est en question, c'est la façon dont le sport en général et le football en particulier confrontent ce genre de situation, car Manchester City n'est certainement pas le premier club anglais à choisir le silence et l'inaction dans ce type d'affaire, quand quasiment toute autre entreprise d'une autre secteur d'activité suspendrait aussitôt son employé.

Il est vrai que le football est un environnement à part. Une suspension - et pour combien de temps? - aura des répercussions significatives sur la réputation du joueur (qu'une partie du public jugera "coupable parce que suspendu"), mais aussi sur sa condition physique (puisqu'il ne pourra s'entraîner et jouer avec ses coéquipiers) et sur son avenir dans une profession que la plupart n'exercent qu'une quinzaine d'années avant de prendre leur retraite. Une consoeur me raconta comment un jeune joueur fut suspendu par sa fédération quatre mois avant de participer aux Jeux Olympiques lorsqu'on apprit qu'il faisait l'objet d'une enquête de police pour "agression à caractère sexuel" sur deux mineures.

Ce joueur n'alla pas aux Jeux et quitta son club - qui avait pourtant souhaité le retenir -, avant de tourner le dos au football pour de bon. Il fut bien inculpé quelques mois plus tard, mais le procès ne s'ouvrit jamais. Les deux jeunes filles reconnurent que l'activité sexuelle dont on l'incriminait avait été consensuelle et qu'elles avaient menti sur leur âge. Ce footballeur lutte contre la dépression depuis. C'était cher payer son innocence.

"Un équilibre délicat"

Cela ne signifie pas que cette suspension ait été le "mauvais choix". Hors du sport, hors du football, le risque de nuire à la réputation et à la carrière d'un accusé en le suspendant tant qu'il fait l'objet d'une enquête est accepté par quasiment tous les employeurs. Interrogé par nos soins, le légiste portuguais Miguel Maduro, ancien président de la Commission de Gouvernance de la FIFA (*) et considéré une autorité mondiale en la matière, nous expliqua pourquoi : "on doit trouver un équilibre délicat entre, d'une part, préserver la présomption d'innocence et, de l'autre, ne pas permettre à quelqu'un qui fait déjà l'objet de forts soupçons de continuer à occuper certaines fonctions. Quand vous faites un contrôle d'intégrité, votre objectif n'est pas de déterminer si la personne est coupable ou pas. C'est - en principe - une évaluation objective de la capacité ou pas d'une personne de continuer à exercer certaines fonctions pour protéger la réputation de l'institution".

Dans ce cas, le jugement de Manchester City - suspendre Mendy ou pas dès que les premières accusations furent portées contre le joueur, en novembre 2020, puis en janvier 2021 - devait donc se baser sur le dommage qui serait fait à l'institution City si son joueur continuait de porter son maillot. Ce qu'il fit.

"Il faut être prudent", continue Maduro. "Il faut toujours mettre en regard la présomption d'innocence. Nous [à la FIFA], avions décidé de distinguer entre 'faire l'objet d'une investigation' - ce qui est insuffisant pour suspendre la personne, car de telles investigations peuvent être conduites sur la foi d'une dénonciation anonyme dont le but est de nuire - et "être inculpé ou faire l'objet de mesures judiciaires provisoires'. Dans ce dernier cas, même si la personne n'a pas été reconnue coupable par la justice, [...] il existe de forts soupçons qu'un crime a été commis et, dans ce cas [...], cela donne le droit à l'institution de se protéger en suspendant la personne en question. Je crois que des standards similaires pourraient s'appliquer [en ce qui concerne Mendy]".

Benjamin Mendy Crédit: Getty Images

On doit d'ailleurs relever que ces standards furent ceux appliqués par Everton FC lorsque l'un de leurs joueurs (dont l'identité ne peut être révélée) fut arrêté - mais pas inculpé - pour un crime à caractère sexuel et pédophilique au mois de juillet. Ce joueur fut suspendu avec effet immédiat. Non que les clubs de football agissent toujours de la sorte, comme Danny Taylor le rappela dans un récent article de The Athletic, particulièrement lorsque leurs employés soupçonnés leur sont particulièrement précieux, comme ce fut le cas de Lee Bowyer et Jonathon Woodgate à Leeds United en 2000 (coups et blessures graves), Lee Hughes à West Brom en 2003 (viol) et Ched Evans à Sheffield United en 2012 (conduite dangereuse ayant entraîné mort de personne).

Le football, pour des raisons qui n'ont rien d'évident, et qu'il n'a certainement pas pour coutume d'examiner en détail, choisit donc le plus souvent de détourner le regard et de se murer dans le silence, comme si d'autres règles devaient s'appliquer à lui, comme s'il était régi par d'autres principes, d'autres règles et d'autres lois, pas seulement sur l'aire de jeu. C'est son droit. Il est moins sûr que ce soit son devoir.

(*) Un poste qu'il n'occupa que quelques mois avant d'être écarté par Gianni Infantino, "parce qu'il prenait sa mission trop au sérieux", selon un ancien collègue. Maduro avait notamment bloqué la nomination du vice-premier ministre russe et allié de Valdimir Poutine Vitaly Moutko au Conseil de la FIFA.

