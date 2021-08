Vêtu d'un pantalon de survêtement noir et d'un pull à capuche rouge, Benjamin Mendy a comparu devant un tribunal de Chester (nord-ouest de l'Angleterre) ce vendredi. Mais le juge a décidé son placement en détention provisoire. Le champion du monde 2018 ne s'est exprimé que pour confirmer son nom, son adresse et sa date de naissance. Depuis jeudi, il est accusé de quatre viols et d'une agression sexuelle.

Plus d'informations à venir...

