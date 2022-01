C’est plus simple d’entraîner Lukaku que Neymar ou Mbappé". Il faut croire que le destin est taquin avec Thomas Tuchel. ". Il faut croire que le destin est taquin avec Thomas Tuchel. En octobre dernier , l’Allemand avait concédé à la Gazzetta que le vestiaire de Chelsea n’avait pas grand-chose à voir avec celui du PSG. Manque de chance, l’ancien entraîneur parisien avait choisi le mauvais exemple pour appuyer sa thèse, pourtant bien valable.

Car le Belge a décidé de faire parler de lui au pire moment pour les Blues. Avant l’ouverture du mercato et à une période charnière pour Chelsea, le Belge a donné une interview (réalisée début décembre mais diffusée le 30 par Sky Italia) où son mécontentement à Chelsea transpirait , entre nouveau système tactique choisi par Thomas Tuchel et regrets d’avoir quitté l'Inter l’été dernier.

Sanction immédiate : l'avant-centre était écarté pour défier Liverpool (2-2), avant d’être convoqué lundi pour une explication avec son entraîneur. Avec des conséquences bien différentes pour chacun des acteurs.

Lukaku : isolé, bloqué et obligé de s’excuser

Dans le vestiaire, personne n’a vraiment compris la sortie de Romelu Lukaku à en croire The Athletic . Pire, l’absence du Belge paraît avoir été validée en amont auprès de cadres du groupe, Jorginho, César Azpilicueta, N’Golo Kanté ou encore Antonio Rüdiger ayant été mis au courant de la décision par Tuchel lui-même.

En débarquant dans un collectif dépourvu d’immenses stars mais soudé depuis l’arrivée de Tuchel, Lukaku pensait pouvoir incarner la pièce manquante du puzzle des Blues, un 9 indépendant qui marque sa trentaine de buts par saison. Mieux, il espérait être le "target-man", le joueur sur lequel le coach allemand allait construire tout son système. Ce ne fut pas le cas malgré des débuts très prometteurs (4 buts sur ses 4 premiers matches) contrebalancés par des blessures et un Covid qui l'ont privé des terrains pendant un temps.

Dès lors, "Big Rom" a dû mettre de l’eau dans son vin et a fait amende honorable lors de la réunion de lundi avec son entraîneur . Un communiqué public pourrait même être fait ce mardi, avec des excuses en bonne et due forme envers les supporters. Car le Belge le sait : son départ de Chelsea semble être un doux rêve plutôt qu’une réelle possibilité.

Acheté 115 millions l’été dernier, disposant d’un salaire royal, Lukaku n’a pas autant de choix qu’il le voudrait. L’Inter, notamment, est dans l’incapacité de mettre autant d’argent sur la table après les difficultés de l’été dernier (sans oublier non plus que le duo Dzeko-Lautaro cartonne). Les prétendants sont restreints, se heurtent à l’inflexibilité de Chelsea dans le dossier, et peuvent aussi être refroidis par un joueur qui aime utiliser les médias pour exprimer ses envies personnelles, comme ce fut déjà le cas à Everton ou à Manchester United.

Tuchel : statut renforcé et polémique déjà oubliée

Dieu que le PSG doit lui sembler loin. De cette polémique Lukaku, Thomas Tuchel sort grand gagnant grâce à sa gestion des évènements. Avec l’appui de son vestiaire, de son board et grâce à une communication très fluide, l’Allemand a renforcé un crédit déjà très solide auprès de ses dirigeants et de ses supporters.

Il est en position de force", estimait ainsi Gary Neville, consultant pour Sky Sports. Là où il avait parfois semblé seul au moment de prendre des décisions lourdes au PSG et où son management semblait davantage destiné à arrondir les angles, Tuchel a donc tranché dans le vif sans vraie hésitation, répondant sans détour dès le 31 décembre en conférence de presse . "", estimait ainsi Gary Neville, consultant pour Sky Sports.

"C’était trop gros, avait-il expliqué dimanche. Il fallait protéger le match. Cela peut paraître dur, mais pour moi, c’était la décision à prendre. C’était plus facile qu’il ne soit pas dans l’équipe". Le tout avant d’estimer qu’une réunion devait être organisée entre les deux parties pour mettre les choses à plat. Réunion où il a sans doute pu renouer avec une câlinothérapie logique.

S’il a su trouver des solutions en l’absence de Lukaku, Tuchel sait ce qu'un buteur de la trempe du Belge peut changer dans une saison aussi chargée pour les Blues. Pourtant visé par les propos de son attaquant, l’ancien coach du PSG a su aussi faire baisser la pression médiatique pour ne pas rajouter de l’huile sur le feu : "Ce n’est pas la pire chose au monde, avait-il concédé dimanche, signe que les choses allaient rentrer dans l’ordre. Ce n’est pas la première fois qu’une interview provoque du bruit dont personne n’a besoin mais on peut gérer ces situations-là. Je ne me sens pas personnellement attaqué". Voilà comment, en l’espace de cinq jours, la polémique a été enterrée. Et comment Tuchel a encore renforcé sa cote.

Chelsea : en ligne avec Tuchel

S’il y a un mot qui revenait à Chelsea ces dernières heures, c’est bien celui de "surprise". Les Blues ne s’attendaient pas à une telle sortie et le département média du club a découvert les propos du Belge en même temps que le grand public. Pour le reste, le club sort indemne d’une situation qui aurait pu se corser.

En bloc derrière Tuchel, les dirigeants londoniens ont laissé carte blanche à l’Allemand pour gérer l’affaire médiatiquement. En coulisses, les Blues se savent aussi en position de force et n’ont aucun intérêt à lâcher du mou dans le dossier, tant le retour de Big Rom à Londres peut encore prendre une tournure bien plus réjouissante dans les prochaines semaines. Bref, face à Tottenham mercredi, il se pourrait bien que le Belge soit de retour avec le couteau entre les dents. Histoire de mettre définitivement cette histoire derrière lui.

