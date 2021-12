C'était trop improbable pour passer inaperçu. Voir Chelsea concéder trois buts la semaine passée à West Ham (3-2) sortait déjà de l'ordinaire. Cela ne lui était jamais arrivé cette saison. Que le phénomène se reproduise quatre jours plus tard à Saint-Pétersbourg (3-3) lui donne encore une dimension supplémentaire. La défense de fer des Blues semble être devenue une passoire. Et le club londonien en subit les conséquences. Il n'est plus leader de Premier League au moment de recevoir Leeds samedi (16h). Et il a dû se contenter d'une deuxième place dans son groupe de Ligue des champions.

La situation n'a rien de dramatique. Mais elle a de quoi interpeller. La formation de Thomas Tuchel n'a remporté qu'un seul de ses quatre derniers matches toutes compétitions confondues, pour deux nuls et une défaite. La baisse de régime est minime, mais elle reste inhabituelle pour Chelsea. Les Blues n'avaient connu une situation comparable que sur la fin du mois de septembre, quand ils avaient enchaîné deux défaites dans les chocs contre Manchester City (0-1) et la Juventus Turin (1-0). Ils avaient remporté 9 de leurs 10 matches suivants. Mais la machine s'est de nouveau enrayée.

La colère de Tuchel

Nous oublions ce qui a fait que nous étions la meilleure équipe : l’investissement, le niveau de concentration, a-t-il déploré. Une fois que cela baisse de 5% à 10%, nous commençons à gérer les résultats et à changer notre comportement par rapport au score, nous sommes punis sur le moment." Thomas Tuchel n'y est pas indifférent. L'entraîneur de Chelsea est sorti de ses gonds mercredi soir après le nul concédé dans les dernières secondes face au Zenit. Il avait déjà pointé du doigt les erreurs inhabituelles de son équipe quelques jours plus tôt après le revers à West Ham . En Russie, c'est l'implication de ses joueurs que le technicien allemand a remis en question. ", a-t-il déploré.

Ce que Tuchel n'a pas supporté, c'est le relâchement de son équipe quand elle menait à la marque. C'était le cas face au Zenit comme face à West Ham. "Mon analyse est très claire : notre comportement change lorsque nous menons au score et c'est quelque chose que nous n'avons jamais fait et que nous ne devrions jamais faire, a-t-il insisté. Vous devez jouer avec la douleur - la douleur physique - et vous devez augmenter votre niveau de concentration et vous devez surmonter l'adversité. Si vous changez de comportement à cause du score, vous autorisez la possibilité d'être puni."

Un effectif émoussé

Chelsea a peut-être eu tendance à tomber dans la facilité. Et la cause semble être physique. "Le gros problème, ce sont les blessures, avance Pete Sharland, notre confrère du site eurosport.co.uk. Chelsea a été complètement décimé au cours du dernier mois. Romelu Lukaku a été absent un moment et n'a toujours pas retrouvé la forme. Ben Chilwell est out jusqu'à la nouvelle année. Les trois premiers choix au milieu (Jorginho, Kanté et Kovacic) ont été ou sont blessés. Kai Havertz a manqué des matches, Trevoh Chalobah est touché. Cesar Azpilicueta n'est toujours pas en forme. C'est beaucoup, même avec la profondeur d'effectif de Chelsea."

Un effectif qui touche aussi ses limites. Tuchel a montré une capacité impressionnante à tirer le meilleur du potentiel de son groupe, mais les doublures ne sont pas toujours au niveau des titulaires habituels. "Certains joueurs se sont certainement laissés aller, poursuit Pete Sharland. Marcos Alonso était et reste un arrière gauche incomplet. Il est bon pour attaquer mais ne sait pas du tout défendre. Andreas Christensen semble loin de son rythme pour le moment, je ne sais pas si cela est dû à sa situation contractuelle ou non (son contrat expire en juin prochain, NDLR)."

Comme à Dortmund et au PSG ?

Tuchel n'a cependant pas avancé l'usure de son groupe comme une raison de la mauvaise passe traversée par Chelsea. L'entraîneur des Blues a invariablement le même niveau d'exigence avec ses joueurs et sa sortie après le nul face au Zenit va dans ce sens. "C'était intéressant d'entendre Tuchel aussi en colère après le match du Zenit, explique Pete Sharland. Il a déjà critiqué les joueurs dans la presse, et il est connu pour toujours vouloir plus et n'être jamais satisfait. Mais il est clairement de plus en plus agacé."

L'ancien entraîneur du PSG n'était jamais autant sorti de ses gonds depuis qu'il a posé ses valises à Londres. Il n'en avait pas eu besoin tant les Blues maîtrisaient leur sujet sur le terrain. Et son changement de comportement depuis que les choses deviennent plus compliquées n'est pas sans rappeler son passé. "Je me demande s'il commence à s'énerver comme il l'a fait à Dortmund et au PSG, reconnaît Pete Sharland. Je ne pense pas que ce soit encore si grave, mais Tuchel pense clairement que ses joueurs ne lui donnent pas assez." L'Allemand n'a pas pris de pincettes pour faire passer le message à ses joueurs. Il leur appartiendra de répondre sur le terrain face à Leeds.

