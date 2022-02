Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque lors du dernier Euro en juin, a déclaré jeudi qu'il ne craignait pas "les défis qui l'attendent, ni les intimidations" lors de son retour sur les terrains de football, à Brentford. Un retour inespéré qui ne devrait toutefois pas intervenir avant "quelques semaines", a-t-il précisé.

Ad

Le Danois a signé en faveur des Bees de Brentford (14e de Premier League) lors du mercato hivernal, en provenance de l'Inter Milan. La pose d'un défibrillateur cardiaque l'avait contraint à résilier son contrat avec le club italien, ce type de dispositif étant jugé incompatible avec la pratique du football professionnel dans le pays, ce qui n'est pas le cas en Angleterre. "Je n'ai pas vraiment peur, je ne sens pas mon défibrillateur, donc, s'il reçoit un coup, je sais qu'il est suffisamment solide, a déclaré le joueur à la BBC. Je n'ai pas peur des défis à venir et des éventuelles intimidations dans le jeu, non".

Premier League Deux jaunes pour deux fautes en 7 secondes sur la même action : l'incroyable expulsion de Martinelli IL Y A 9 HEURES

"Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas retrouver mon meilleur niveau, a-t-il continué. Plus je me rapprocherai d'un match et plus cela semblera évident pour moi : être dans un stade, dans un match, pour en ressentir toute l'émotion et l'adrénaline". A Brentford, Christian Eriksen retrouvera une Premier League qu'il avait côtoyée sous les couleurs de Tottenham entre 2013 et 2020.

Premier League Un Gabriel a marqué, l'autre s'est fait expulser, mais Arsenal a résisté IL Y A 11 HEURES