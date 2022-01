Deux versions différentes. Accusé par son entraîneur Ralf Rangnick d'avoir refusé d'être dans le groupe de Manchester United pour le match à Aston Villa samedi (2-2), Anthony Martial a démenti dimanche sur son compte Instagram. A 15 jours de la fin du mercato d'hiver et après avoir demandé son transfert le mois dernier, le Tricolore s'éloigne de plus en plus de Manchester.

Samedi, la composition du banc de Manchester United lors du nul frustrant contre les Villans en Premier League (2-2 après avoir mené 2-0) a posé question. Seuls 8 joueurs s'y sont installés, contre 9 autorisés, et Anthony Martial n'y figurait pas. Cette absence était d'autant plus étrange que Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford n'étaient pas sur la feuille de match, en raison des pépins physiques. C'est finalement le jeune Anthony Elanga (19 ans) qui s'est vu offrir sa première titularisation en Premier League, alors qu'il n'avait joué que 20 minutes en équipe première jusqu'ici cette saison.

Après le match, Ralf Rangnick a assuré que Martial "aurait dû être dans le groupe, normalement, mais il ne voulait pas et c'est la raison pour laquelle il n'a pas fait le déplacement avec nous (vendredi)". "Je ne refuserai jamais de joueur un match pour Man United. Je suis là depuis 7 ans et je n'ai jamais manqué de respect et je ne manquerai jamais de respect au club ou aux supporters" a réagi Anthony Martial dimanche sur son compte Instagram.

Avec seulement 10 apparitions pour 359 minutes de jeu, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Martial espère être prêté ou vendu cet hiver. Le club espagnol de Séville semblait intéressé pour l'accueillir en prêt, mais n'aurait pas réussi à se mettre d'accord sur la prise en charge de son salaire, selon la presse.

