C'est tout le paradoxe de Paul Pogba. Pas souvent en grande forme avec Manchester United ces dernières saisons, tantôt blessé, tantôt en manque de temps de jeu, il reste indiscutable aux yeux de Didier Deschamps. Le milieu de terrain a passé le cap des 90 sélection mardi soir contre la Côte d'Ivoire , le plus jeune français de l'histoire (29 ans et 10 jours) à atteindre cette barre.

En Bleu il se sent bien, au point de voir les rassemblements comme "Un boost, une bouffée d'air qui m'aide à revenir bien dans mon club, a-t-il avoué au micro de Téléfoot. Il y a eu des moments difficile à Manchester. Il me fallait ce break pour reprendre cette énergie, cette confiance". Un contraste de situations saisissant. De quoi donner des envies de départ ?

Je joue pour gagner des titres

Pogba s'est montré frustré de cette nouvelle saison blanche en club. "Il y a eu beaucoup d'évènements, le changement de coach, des blessures... a rappelé l'intéressé. La saison n'est pas finie mais on n'a plus de titre à jouer, donc elle est neutre." Lui, qui n'a remporté que l'EFL Cup et la Ligue Europa en 2017 avec Manchester, ronge son frein : "J'ai envie de gagner des titres, je joue pour gagner quelque chose. (...) Cette année ou les dernières années, on n'a pas gagné de titres. C'est ça qui est triste"

Au terme de cette saison, "la Pioche" sera en fin de contrat avec son club. L'Europe est aux aguets et le PSG et la Juventus lorgnent la situation. Malgré tout, "Il n'y a rien de fait, a promis le Français, qui se concentre sur les échéances à venir. Je peux me décider demain comme pendant le mercato. (...) Je veux juste bien revenir et bien finir la saison pour préparer le mondial".

Le Qatar, l'occasion pour les Bleus d'être titrés une seconde fois de suite, exploit réalisé seulement par l'Italie et le Brésil. Même s'ils en sont encore loin, l'idée a fait son nid dans les têtes tricolores. En tout cas dans celle de Pogba : "On veut entrer dans l'histoire en gagnant, pourquoi pas, deux fois d'affilée".

