Manchester City a annoncé la mauvaise nouvelle ce jeudi par le biais d'un communiqué. Ferran Torres sera absent plusieurs semaines à cause d'une "petite fracture du pied" droit lors de la Ligue des Nations. L'international espagnol "est revenu à Manchester pour des examens et continuera d'être suivi", précise le club au sujet du joueur de 21 ans, blessé durant la demi-finale remportée contre l'Italie (2-1), où il a inscrit les deux buts de la Roja.

Ferran Torres a ensuite été déclaré apte à débuter la finale contre la France, perdue sur le même score, avant d'être remplacé à la 84e minute. Cette indisponibilité pourrait lui faire manquer des rendez-vous importants dans les semaines à venir : le derby de City contre United à Old Trafford, les matches de Ligue des champions contre Bruges et le PSG, et avec l'Espagne les matches de qualification pour le Mondial 2022 face à la Grèce et la Suède, en novembre.

