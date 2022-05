Chelsea a déroulé ! Pour ce match en retard de la 33e journée de Premier League, les Blues se sont imposés 3-0 sur la pelouse d’Elland Road contre Leeds United. Les hommes de Thomas Tuchel ont rapidement pris les commandes grâce à Mason Mount (4e). Leeds s’est sabordé ensuite avec l’expulsion de Daniel James suite à un très violent tacle sur Mateo Kovacic (24e). Le Croate a même dû céder sa place à Ruben Loftus-Cheek (30e). Dominateurs tout au long du match, les Blues se sont mis à l’abri au retour des vestiaires grâce à Christian Pulisic (55e). Excellent ce soir et très volontaire, Romelu Lukaku a fini par trouver la faille en fin de match (83e).

C’était un match important pour les deux équipes. Leeds devait prendre des points dans pour son opération maintien. Les Blues devaient, eux, valider un peu plus leur 3e place et engranger de la confiance avant la finale de la Cup contre Liverpool. Et c’est Chelsea qui a pris le meilleur sur son adversaire. La belle ambiance de l’Elland Road en début de match n’a pas duré. Suite à un bon travail de Reece James côté droit, Mason Mount a mis un sacré coup de froid aux supporters de Leeds suite à un sublime enroulé du droit en pleine lucarne (4e).

Les hommes de Jesse Marsch se sont montrés agressifs en première mi-temps. Un peu trop visiblement. Daniel James a écopé d’un logique carton rouge à la suite d’un tacle assassin sur la cheville de Mateo Kovacic (24e). Le Croate n’a pas récupéré sa place sur le terrain et a cédé sa place à Ruben Loftus-Cheek (30e) sous les sifflets du public. Leeds aurait même pu finir à 9 mais Anthony Taylor s’est montré clément sur un tacle très dangereux de Kalvin Phillips sur Christian Pulisic (43e).

Lukaku était partout

Au retour des vestiaires, Chelsea n’a pas baissé le pied. Christian Pulisic a conclu une sublime action collective pour faire le break (55e). La fête ne s’est pas arrêtée là côté Blues. Très volontaire ce soir, Romelu Lukaku y est allé de son but en fin de match. Après un but refusé pour hors-jeu (30e) et plusieurs occasions manquées (34e, 50e, 65e, et 80e), le Belge a profité d’un service de Ziyech pour enfoncer Leeds.

Avec ce succès, Chelsea est plus que jamais 3e de Premier League et se rapproche d’une qualification directe en Ligue des Champions. Les Blues ont retrouvé la victoire à quelques jours de la Cup, la dernière remontait au 24 avril dernier (1-0 contre West Ham). Seul bémol de la soirée, l'éventuelle absence de Mateo Kovacic pour la fin de saison. En revanche pour Leeds, les Peacocks restent à la 18e place à deux journées de la fin. Le maintien se jouera contre Brighton et à Brentford.

