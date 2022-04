Ses prestations avec la France ont de quoi faire grincer des dents de l'autre côté de la Manche. Si précieux avec les Bleus, et si frustrant pour Manchester United, Paul Pogba fait beaucoup parler de lui, mais malheureusement pas uniquement en bien. Le milieu de terrain tricolore a vu un ancien de ses coéquipiers monter au créneau, et pas n'importe qui.

Il y a certains joueurs que le club doit laisser partir

"Je le regarde jouer pour la France et c'est un joueur complètement différent. Ses capacités, sa vision et son contrôle du jeu sont toujours là avec les Bleus, a déclaré Wayne Rooney dans l'émission Monday Night Football de Sky Sports. Pour l'ancien buteur anglais, la solution est toute trouvée. Ça n'a pas vraiment marché à United pour lui, et il y a certains joueurs que le club doit laisser partir."

Je crois qu'on est arrivé à un point où il est mieux qu'il passe à autre chose. Si Paul est honnête avec lui-même, il n'a pas eu l'impact qu'il aurait aimé avoir depuis qu'il est revenu à Manchester United." En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain est de toute façon sur le départ, courtisé notamment par le PSG. Le principal intéressé Il n'y a rien de fait". La légende d'Old Trafford n'y est pas allé de main morte, appelant même à l'éthique de l'international français : "." En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain est de toute façon sur le départ, courtisé notamment par le PSG. Le principal intéressé n'a lui pas encore tranché , comme il le disait encore récemment pour Téléfoot : "".

