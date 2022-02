Alors qu’il a quitté Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang et son ancien entraîneur Mikel Arteta semblent ne pas avoir enterrés leurs désaccords. Le point de non-retour entre les deux protagonistes date du mois de décembre dernier. Après un bref passage en France pour se ressourcer à Laval, sa ville de naissance, une quarantaine obligatoire de 48 heures l'a empêché de se rendre à un entraînement. Ajouté à quelques écarts de conduite passés, n'en fallait pas plus pour que le couperet tombe.

Exclu du groupe pour la réception de West Ham lors de la 17e journée de Premier League, l'ancien attaquant de l'ASSE a été vivement critiqué par Mikel Arteta par voie de presse : "Nous avons été très clairs sur le fait que certaines règles ne sont pas négociables au sein de l'équipe. Aujourd'hui, il n'est pas assez concerné par la ligne de conduite que nous nous sommes fixés". Terriblement touché par cette mise à l'écart, Aubameyang était pour autant loin d'être au bout de ses surprises. Car deux jours plus tard, son brassard lui a officiellement été retiré.

Le Barça comme porte de sortie

C’est ainsi qu’une fois son transfert vers le FC Barcelone finalisé, l’attaquant gabonais s’est empressé de dire ce qu’il avait sur le cœur, à savoir la façon dont il estime avoir été traité par le tacticien espagnol lors de "derniers mois compliqués" passés à Londres. "Si je dois dire quelque chose à ce sujet, c’est que pour ma part, je n’ai jamais voulu faire mal les choses. Je pense que le problème était seulement avec Arteta. C’est lui qui a pris la décision de m’écarter du groupe. Je ne peux pas rajouter grand-chose, il n’était pas content, c’est tout. C’est simplement comme ça que cela s’est passé".

Une sortie médiatique qui n’a apparemment pas été au goût de l’intéressé. Profitant d’une conférence de presse à la veille du déplacement des Gunners sur la pelouse de Wolverhampton, Mikel Arteta a tenu à mettre les choses au clair. Ce dernier a commencé par se décrire comme "la solution" et non "le problème" dans son conflit avec Aubameyang. Des propos qu’il assure "assumer à 100% en pouvant regarder tout le monde dans les yeux".

"Je fais sûrement des choses mal mais je les fais toujours pour le meilleur du club et de l'équipe. Cette histoire s’est terminée de la meilleure façon pour tout le monde. Sa trajectoire à Arsenal et l’importance de ses buts sont indiscutables, mais nous avons d’autres joueurs et toutes les qualités pour atteindre le nombre de buts dont nous avons besoin". Une manière de clore le débat et de se tourner définitivement vers l’avenir des Gunners, qui comptent déjà neuf points de retard sur le podium de Premier League.

