Révélé à 16 ans avec Everton, propulsé star du foot anglais à 18 ans après un Euro 2004 brillant avec les Three Lions et transféré à Manchester United, Rooney a eu beaucoup de mal à gérer cette exposition subite et excessive. "J'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'étais jeune, certaines sont sorties dans la presse, d'autres non", a-t-il raconté dans l'entretien accordé avant la sortie du documentaire "Rooney" sur la plateforme de vidéos à la demande Amazon Prime.

Ad

"Pour gérer tout ce qu'il y avait dans la presse, mes relations avec le coach Alex Ferguson et ma famille à l'époque, c'était très difficile. Dans mes premières années à Manchester United, probablement jusqu'à ce que j'aie mon premier fils Kai (en 2009, ndlr), je m'isolais totalement. Je ne sortais jamais", se souvient-il.

Premier League Le cas de Bryan Gil en exemple : Conte et les "grosses erreurs" de Tottenham sur le mercato HIER À 17:32

"Il y avait des fois où on avait quelques jours de repos et je m'enfermais pour juste boire et effacer tout ça de mon esprit. M'enfermer seul me faisait oublier certains des problèmes avec lesquels je me débattais. C'était des beuveries", admet-il. "C'était l'accumulation d'un peu tout, la pression de joueur pour ton pays, jouer pour Manchester United, la pression de certaines choses qui sortaient dans les journaux sur ma vie privée", énumère-t-il, et il s'en est sorti en travaillant sur ses angoisses.

"Je connais mes faiblesses"

Cela ne l'a pas empêché de remporter cinq championnats d'Angleterre et une Ligue des Champions avec les Red Devils et de devenir le meilleur buteur de l'histoire du club, comme de la sélection nationale. A 36 ans, Rooney a trouvé une nouvelle voie comme entraîneur avec Derby, qui se débat avec des problèmes financiers menaçant encore l'existence du club.

Wayne Rooney Crédit: Eurosport

Il a récemment rejeté une approche de son club de coeur, Everton, qui a finalement recruté Frank Lampard, l'ex-joueur et entraîneur de Chelsea. "Tout ce qui m'arrive à Derby me fait penser encore plus que je peux avoir une belle carrière comme entraîneur. Je me sens capable d'aller en Premier League maintenant. Je n'ai plus de craintes là-dessus", affirme Rooney. Avant de conclure : "Je connais mes forces et, plus important encore, je connais mes faiblesses".

Premier League Eriksen rejouera en match d'ici "quelques semaines" selon Frank 03/02/2022 À 18:12