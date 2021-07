Dans un communiqué paru mercredi, la Fédération anglaise de football (FA) a recommandé de "ne pas effectuer plus de dix coups de tête appuyés au cours d'une semaine d'entraînement". Par "têtes appuyées", la FA entend celle pratiquées sur des ballons de plus de 35 mètres, des centres, corners ou coups francs.

Une recommandation visant à "protéger le bien-être des joueurs" et qui sera appliquée à tous les niveaux du football anglais, de la Premier League à la Women's Super League, le championnat féminin. Le but : réduire le risque de lésions cérébrales. Une règle qui ne s'applique pas aux jours de match. Du côté des clubs amateurs, l'entraînement au jeu de tête devra se limiter à une séance par semaine, et 10 têtes par session.

Premier League City prêt à faire des folies pour Grealish, une offre de 90 millions dans les tuyaux ? IL Y A 11 HEURES

Sensibiliser autour des commotions cérébrales

En 2002, une enquête menée autour de la mort de l'ancien attaquant anglais Jeff Astle à 59 ans avait confirmé les liens entre coups de tête répétés et lésions cérébrales. Ce dernier avait ainsi souffert d'un traumatisme crânien avant son décès.

L'ancien joueur de West Brom, Jeff Astle, décédé en 2002. Crédit: Getty Images

La sensibilisation autour des commotions cérébrales dans le sport s'est accentuée depuis que la NFL, la ligue de football américain, a accepté de payer un milliard de dollars en 2015 pour résoudre des milliers de poursuites intentées par d'anciens joueurs souffrant de problèmes neurologiques. Un exemple qui a poussé d'autres sports comme le rugby, à renforcer leurs protocoles.

Premier League Prix, tradition française, départ en douceur : ce qu'il faut retenir du transfert de Varane à MU IL Y A 19 HEURES