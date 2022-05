Les dirigeants de Newcastle ont décidemment les yeux rivés sur le vestiaire de l’Olympique Lyonnais. Moins de six mois après avoir déboursé plus de 50 millions d’euros (bonus compris) pour s’offrir les services du milieu de terrain Bruno Guimaraes, pour une belle réussite, les Magpies ont lancé une offensive pour tenter d’arracher Lucas Paqueta des mains de Peter Bosz. D’après les informations du quotidien britannique The Times, Eddie Howe en aurait fait une priorité.

"Je dois suivre un processus d’observation et d’analyse des performances et du profil du joueur, afin de m’assurer qu’il convient au style que nous voulons donner à l’équipe. Je connais la relation de Bruno avec Lucas Paqueta. Cela peut aider d’avoir des joueurs qui s’apprécient", avait d’ailleurs déclaré l’entraîneur des Magpies il y a quelques jours de cela.

Une offre estimée à près de 60 millions d’euros

Il faut dire qu’après une deuxième partie de saison intéressante, Newcastle semble avoir des objectifs un petit peu plus élevés que le simple maintien. Suivi par les décideurs des 11e du championnat anglais depuis plusieurs mois, Lucas Paqueta (24 ans) leur semble être la pièce parfaite pour renforcer leur entrejeu la saison prochaine. A n’importe quel prix : toujours selon The Times, Newcastle serait prêt à faire du Brésilien le transfert le plus onéreux de son histoire en préparant une offre estimée à… 59 millions d’euros.

Lyon laisse filer Guimaraes ? Impossible à refuser économiquement, discutable sportivement

Si cette dernière se voyait officialisée, nul doute que Jean-Michel Aulas y réfléchirait : l’OL va avoir besoin de renflouer ses comptes avant d’entamer une saison sans aucun bonus lié aux Coupes d’Europe. Au contraire, la puissance financière des Magpies, rachetés en fin d’année dernière par un fonds d’investissement saoudien, leur permet de se laisser aller à quelques folies. Lucas Paqueta (9 buts et 6 passes en 35 matches de L1 cette saison) avait été acheté par Lyon 20 millions d’euros à l’AC Milan en septembre 2020.

