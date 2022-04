Les supporters de Manchester United n'avaient pas besoin de ça. Alors qu'ils connaissent une saison déjà bien tourmentée, marquée notamment par des résultats en berne et une qualification en Ligue des champions loin d'être acquise (7e place en Premier League) en vue de la saison prochaine, voilà qu'ils doivent désormais composer avec une polémique entre deux gloires de leur club.

La première est toujours en activité : Cristiano Ronaldo. La deuxième est tout simplement le meilleur buteur de l’histoire des Red Devils avec 253 buts : Wayne Rooney. Malgré un passé commun et victorieux à Old Trafford, ils s'écharpent depuis quelques jours sur la place publique. C'est le Britannique qui a commencé sur le plateau de Sky Sports, où il officie en tant que consultant.

"Le retour de CR7 a bénéficié à Manchester ? Je dirais que non, a-t-il lâché lundi. Il a marqué des buts importants lors des matchs de la Ligue des champions au début de la saison. Il a réussi le triplé contre Tottenham. Mais je pense que si vous envisagez l'avenir du club, vous devez choisir des joueurs plus jeunes et affamés pour faire de leur mieux pour porter Manchester United au cours de ces deux ou trois prochaines années (...) Et évidemment, Cristiano s'en sort un peu. Il n'est certainement pas le joueur qu'il était quand il avait 20 ans. Et ça arrive, c'est le football. C'est une menace devant le but, mais je pense que pour le reste du match, ils ont besoin de plus, ils ont besoin de jeunes joueurs affamés."

Face à cette attaque frontale, Ronaldo n'a pas tardé à répondre à son ex-coéquipier, qui se trouvait alors au côté de Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool. "Deux jaloux", a-t-il lâché sous l’extrait en question sur Instagram. Laconique. Le feu ayant déjà bien pris, Rooney a préféré éviter de remettre de l'huile dessus. "Je dirais qu'il n'y a pas un seul joueur de football sur la planète qui ne soit pas jaloux de Cristiano Ronaldo. La carrière qu'il a menée, les trophées qu'il a remportés, l'argent qu'il a gagné, ses tablettes de chocolat, son corps (rires). Je pense que tous les joueurs, sauf Lionel Messi, sont jaloux de Cristiano Ronaldo", a assuré l'actuel manager de Derby County. Assez pour calmer CR7 ? On en doute, quand même. Entre les deux, le fleuve est long mais pas vraiment tranquille.

L'épisode de 2006

C'est quand même la première fois que Rooney est aussi direct avec Ronaldo, estime toutefois Pete Sharland, journaliste anglais du côté d'Eurosport UK. Je pense que c'est possible pour deux raisons : lui a raccroché les crampons et reste pour l'instant en dehors des affaires de United. Rooney était déjà critique à l'époque, mais uniquement sur le terrain ou dans le vestiaire. Pour moi, sa relation avec Ronaldo est respectueuse mais distante." Elle s'est toutefois sérieusement compliquée le 1er juillet 2006. Gelsenkirchen, 62e minute du quart de finale de Coupe du monde entre l’Angleterre et le Portugal. L'attaquant anglais se rend coupable d'une semelle sur le défenseur portugais Ricardo Carvalho. Lui aussi sur la pelouse, CR7 n'hésite pas à faire pression sur l'arbitre pour qu'il exclut son coéquipier en club. Et ça fonctionne : carton rouge. Une , estime toutefois Pete Sharland, journaliste anglais du côté d'Eurosport UK.." Elle s'est toutefois sérieusement compliquée le 1er juillet 2006. Gelsenkirchen, 62e minute du quart de finale de Coupe du monde entre l’Angleterre et le Portugal. L'attaquant anglais se rend coupable d'une semelle sur le défenseur portugais Ricardo Carvalho. Lui aussi sur la pelouse, CR7 n'hésite pas à faire pression sur l'arbitre pour qu'il exclut son coéquipier en club. Et ça fonctionne : carton rouge. Une attitude mal digérée par Rooney

Le coéquipier modèle... Cristiano Ronaldo vient réclamer l'expulsion de Wayne Rooney en 2006 en quarts de finale de la Coupe du monde Crédit: Getty Images

"Quand Cristiano a couru vers Elizondo pour me faire expulser, je l’ai repoussé. A ce moment, je ne pouvais pas croire ce qu’il faisait. Mais m’asseoir dans ce vestiaire m’a donné le temps de me calmer et de réfléchir", confiera-t-il au Times en avril 2020. Autant dire que quelque chose s'est brisé depuis. Autre exemple : lorsque Gary Neville a voulu rendre son brassard, Sir Alex Ferguson lui avait rétorqué qu'il ne pouvait le donner ni à Ronaldo, ni à Rooney. "Si je le donne à l'un, l'autre ne va pas apprécier", lui avait-il dit, comme révélé par l'ancien défenseur, lui aussi consultant pour Sky Sports.

Ils ne sont clairement pas ami

"Quand Rooney a tenu ses propos la dernière fois, c'était simplement pour parler de la façon dont United pouvait être meilleur, explique encore Pete Sharland. Mais les deux ne sont clairement pas amis. Ce n'est pas la première fois que l'ancien attaquant a des propos élogieux pour Messi." Probablement, aussi, existe-t-il une question d'héritage laissé par les deux hommes dans un club glorieux comme Manchester United. Si l'un n'en a pas terminé avec le sien, l'autre est toujours assis sur le trône de meilleur buteur. Le fait qu'il soit anglais joue également en sa faveur, en plus de son style et son caractère "so british".

Lewandowski et Ronaldo bientôt coéquipiers ?

"Il est le meilleur buteur du club et représente vraiment le bon et le mauvais côté de United, confirme notre confrère britannique. Le premier passage de Ronaldo a été marquant, mais il a clairement flirté avec le Real Madrid et n'a pas hésité à pousser pour partir. C'est arrivé aussi à Rooney, mais il est toujours resté et a aidé Manchester United à gagner plus de trophées." De quoi le rendre intouchable du côté des supporters des Red Devils ? Dans un monde idéal, ils préféreraient surtout ne pas avoir à trancher entre l'un des deux.

