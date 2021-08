118m€, le plus gros transfert de l'histoire de la Premier League à ce jour. 118m€ pour un footballeur qui n'était pas titulaire dans une sélection qui ne gagna pas l'Euro, et jouait encore en seconde division à l'âge de vingt-trois ans. 118m€, soit deux fois plus que ce qu'avait coûté Raheem Sterling, et 42m€ de plus que le montant du transfert de Kevin de Bruyne de Wolfsburg à Manchester City.

Et cela, dans un marché qu'on dit déprimé, dans lequel les acheteurs sont censés avoir toutes les cartes en main, vu la situation désespérée de tant de clubs, comme l'Inter, qui aura bientôt perdu, outre le manager qui les mena au titre, Lautaro Martinez (probablement), Ronmelu Lukaku (certainement) et Ashraf Hakimi (indubitablement). Comme Barcelone. Comme, en fait, quasiment tous les autres, qui en sont réduits à prier pour récupérer au vol quelques-uns des billets balancés par la poignée de richards qu'on sait, qui en larguent des sacs depuis leur stratosphère, comme une montgolfière lache du lest pour monter encore plus haut, encore plus loin du commun des mortels. Ses passagers se comptent sur les doigts d'un main.

Il est tout à fait possible que Manchester City batte le record qu'ils viennent d'établir en acquérant Harry Kane dans quelques jours. Tottenham, qui a déjà recruté Cristian Romero de l'Atalanta, aura peut-être ajouté Lautaro Martinez à son effectif lorsque vous lirez ces lignes, ce qui portera le débours des Spurs à plus de 100m€ sur ce mercato, alors qu'ils ont enregistré une perte sèche de 75m€ en 2019-20 - 2020-21 aura été encore plus rude - et doivent couvrir les frais de construction de leur nouveau stade. Dans le contexte actuel, rien ne révèle davantage la probabilité d'un départ que la confirmation de plusieurs arrivées, comme on l'avait vu dans le cas d'Aston Villa, qui avait déjà dépensé ce qu'ils ont reçu de City pour Grealish avant même que celui-ci paraphe son contrat pour son nouveau club. Buendia plus Bailey plus Ings égale Grealish, comme Romero plus Martinez égale Kane.

Grealish n'est pas un "footballeur de luxe"

Mais Kane, direz-vous, c'est autre chose. C'est le Soulier d'Or du Mondial de 2018, le capitaine de l'équipe d'Angleterre, l'avant-centre qui a marqué 221 buts en 336 matches pour Tottenham, qu'on n'a aucune peine à imaginer sous le maillot d'un authentique géant du football européen. Grealish, est-ce autre chose qu'un engouement irrationnel pour un caresseur de ballons, un coup de folie pour un joueur hors-normes, au sens le plus strict du terme?

Ceux d'entre vous qui lisent ces chroniques anglaises savent que ce n'est pas d'hier que leur auteur a craqué pour Jack Grealish , un footballeur qui respire la liberté de jouer plus qu'aucun autre Anglais depuis Paul Gascoigne. Mais Grealish n'est pas un leurre, un diamant brut vu au travers du prisme du rêve et de l'imagination, même s'il attise les deux comme peu d'autres savent le faire. Pep Guardiola a pu tomber amoureux de la part de beauté de son jeu, mais cela ne signifie pas que la tête aie cédé au coeur en cette occasion. Comme si souvent avec l'héritier de Johan Cruyff, pragmatisme et romantisme vont de pair : le jeu, à lui seul, n'est pas une fin en soi pour lui. La victoire doit suivre ; le succès apporte la preuve que le beau et le vrai marchent bien de concert; et si cela signifie dépenser 118m€ (*), ainsi soit-il, et peu importe d'où proviennent ces 118m€.

C'est que Grealish, quoi que son style puisse suggérer, n'est pas un "footballeur de luxe", un accessoire qu'on arbore sur le tapis rouge pour le laisser ensuite au vestiaire un soir de gala. Si Aston Villa fut promu, c'est grâce à lui. Si Aston Villa survécut la première saison de son retour en Premier League, c'est grâce à lui. Si Aston Villa finit onzième du championnat d'Angleterre la saison passée, c'est grâce à lui. Certains fans des Villans parlent aujourd'hui de lui comme du plus grand joueur à avoir porté leur maillot, ce qui n'est pas rien quand votre équipe a sept titres de champion, sept FA Cups et une coupe d'Europe à son palmarès.

Grealish antithèse des automatismes de City

En 2020-21, prenant en compte le temps de jeu effectif en Premier League, seul Kevin de Bruyne proposait des statistiques supérieures à celles de Grealish en termes de passes décisives et d'occasions créées pour ses coéquipiers. Aucun autre joueur ne provoque autant de fautes - et donc de coups francs - que lui en Angleterre. Il est vrai qu'il ne ressemble à aucun autre. Il y a sa conduite de balle, aussi séduisante que l'était celle d'un Safet Susic. Il y a une imagination sans cesse à la recherche d'une faille ou d'un déséquilibre chez l'adversaire, aussi fugaces soient-ils. Il y a son désir de provoquer, de chercher des duels dont il sort presque toujours vainqueur. Le panache aussi, le goût du geste - le plaisir du jeu, tout simplement.

Guardiola sait ce que Grealish lui apportera. Il l'ignore également, ce qui rend son acquisition encore plus précieuse. C'est qu'il arrive à Manchester City de s'enferrer dans ses automatismes ; or s'il est un joueur qui n'a rien d'automatique, justement, c'est Grealish, l'imprévisible, l'improvisateur. De Bruyne en est un aussi, mais d'une facture différente, qui sait lire le jeu avec une telle acuité qu'il connait le dénouement d'une histoire quand les autres en sont encore au premier chapitre. Quand le Belge brille dans les phases de mouvement, l'Anglais est capable de frotter le silex et de produire l'étincelle quand tout autour de lui semble au repos.

Une position à définir

Où il jouera exactement, on ne le sait pas encore. Guardiola considère que les footballeurs qui évoluent dans l'espace traditionnellement attribué aux inside forwards ou inters d'antan sont ceux qui exercent la plus grosse influence sur le jeu, ce qui n'est pas surprenant pour un entraîneur qui a eu Andres Iniesta ou David Silva sous ses ordres. Lors du Community Shield, Grealish passa la majeure partie de ses vingt-cinq minutes sur la pelouse de Wembley sur le flanc gauche, dans une position que Raheem Sterling et Phil Foden se partageaient la saison passée ; mais il est improbable que ce sera la sienne dans les mois et années à venir. Il s'agissait d'un arrangement ad hoc, dicté par l'absence des titulaires habituels à ce poste. Peut-être sera-t-il un autre "huit et demi", comme De Bruyne en est venu à se définir lui-même. Sans doute le verra-t-on jouer en dix, le rôle qui aurait inévitablement été le sien en d'autres temps. Quoi qu'il en soit, il sera d'abord libre d'être lui-même, et, ainsi, de libérer ceux qui l'entourent. 118m€, c'est avant tout le prix de la liberté.

(*) Comme le directeur exécutif d'Aston Villa Christian Purslow l'a précisé, cette somme est celle prévue par la clause libératoire qui avait été ajoutée au contrat de Grealish avec Villa lorsqu'il prolongea son bail l'an dernier, que le club s'était engagé à honorer si l'offre provenait d'un club qualifié pour la Ligue des Champions. Il n'y eut ni enchères, ni tractations .

