Il a quitté le terrain avec le ballon sous le bras. Après tout, c'est la tradition dès qu'un joueur marque trois buts au cours d'un même match. Mercredi soir, Kevin De Bruyne a même fait mieux que cela. Les trois buts, il les a inscrits en 24 minutes. Avant d'en ajouter un quatrième en fin de match. À Molineux, lui et Manchester City ont passé Wolverhampton à la moulinette (1-5) . Et ont repris trois longueurs d'avance sur Liverpool, leur dauphin et grand rival dans la course au titre en Premier League.

Une frappe croisée (7e), une autre puissante et chirurgicale depuis l'extérieur de la surface (24e), sans oublier deux autres réalisations empreintes d'opportunisme (16e, 60e) : voilà pour le festival KDB. Le quintuplé n'était d'ailleurs pas loin du tout, puisque le Belge a touché le poteau en fin de rencontre (90e). Ce qui n'a pas échappé à l'intéressé. "C'était plutôt sympa comme soirée. Quand on marque quatre buts, c'est toujours spécial mais j'aurais dû en mettre 5, honnêtement", a-t-il affirmé en souriant au micro de Sky Sports.

Kevin De Bruyne Crédit: Getty Images

Mon pied droit est mon meilleur pied, mais je n'ai jamais peur de tirer avec le gauche

La prestation XXL du Diable Rouge est venue récompenser la mainmise collective des Skyblues sur l'ensemble de la rencontre. Car à l'exception de l'égalisation rapide de Leander Dendoncker à l'issue d'un contre express (11e), les joueurs de Pep Guardiola n'ont guère été inquiétés. "Je pense qu'on a bien joué, mis à part quelques contres en première période, on a très bien contrôlé le match, a analysé De Bruyne. On aurait pu marquer encore davantage et faire ça contre les Wolves, qui sont très solides défensivement, c'était impressionnant".

L'ancien de Wolfsburg est également revenu sur son triplé inscrit en 24 minutes, le 3e plus rapide de l'histoire de la Premier League, et de son pied gauche, considéré comme son pied "faible". "Dès qu'on a l'opportunité, il ne faut pas hésiter à frapper. Mon pied droit est mon meilleur pied, mais je n'ai jamais peur de tirer avec le gauche. Même si ça ne rentre pas, ça pose des problèmes aux adversaires parce qu'ils ne seront plus aussi proche au marquage et il y aura des opportunités de passes en profondeur", a-t-il expliqué.

Avec quinze réalisations, le milieu offensif de 30 ans est désormais le quatrième meilleur buteur du championnat, derrière Mohamed Salah (22 buts), Heung-min Son (20) et Cristiano Ronaldo (18).

(Avec AFP)

