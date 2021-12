L'espoir a vite été douché. Dimanche, Newcastle se déplaçait à Leicester avec la ferme intention de confirmer sa victoire contre Burnley, la toute première pour les Magpies en championnat cette saison (1-0). Il en est reparti les joues rougies par une belle claque (4-0). Le pire scénario avec la perspective d'un programme particulièrement indigeste pour la suite du mois de décembre, qui verra le 19e de Premier League affronter successivement Liverpool, Manchester City, Manchester United et Everton. L'hiver s'annonce rude. Pourtant, c'est bien la saison de tous les espoirs à Newcastle.

Il faudrait surtout que ce soit celle de tous les miracles. Pour l'instant, Newcastle a une belle tête de relégué en fin de saison. Certes, les Magpies n'ont que trois longueurs sur le premier non relégable, Watford. Mais ils affichent des lacunes particulièrement inquiétantes dans l'optique du maintien. A commencer par une défense, la plus perméable de Premier League, qui a déjà concédé 34 buts en 16 matches. Ou un bilan assez catastrophique en déplacement avec 3 petits points pris sur 24 possibles. Aucun club ne fait pire dans le championnat anglais.

"Pas taillé pour la Premier League"

Newcastle est clairement à la place qu'il mérite dans la zone des relégables. C'est bien son problème majeur et il semble compliqué à résoudre. Car son effectif actuel n'aspire pas vraiment à mieux. "Oui, cela reflète une réalité sportive, confirme Ben Snowball, journaliste sur eurosport.co.uk. L'équipe de Newcastle, à part Allan Saint-Maximin, Martin Dubravka et Callum Wilson, n'est pas du tout taillée pour la Premier League. Il y a quelques mauvaises équipes dans ce championnat, comme Watford, Norwich ou Burnley, mais Newcastle entre totalement dans cette catégorie."

Le constat n'est pas bien différent au sein du club. "Nous menons un combat énorme pour rester dans l'élite, déclarait Eddie Howe après la défaite à Leicester. J'en étais conscient quand je suis arrivé et cela ne changera pas, je ne pense pas, tout au long de la saison." Il y a une pointe de fatalisme dans le discours du coach de Newcastle comme dans celui des observateurs. "La relégation serait quasiment certaine avec l'équipe actuelle, avance Ben Snowball. Ils doivent se renforcer en janvier pour l'éviter, à moins que Watford, Norwich ou Burnley ne s'effondrent tous dans la deuxième moitié de saison."

Un coin de ciel bleu, mais…

Mais depuis mardi, il y a quand même un coin de ciel bleu dans la grisaille de Newcastle. La Premier League a en effet levé l'interdiction pour les clubs de conclure des accords de sponsoring avec des entreprises liées à leurs propriétaires. "C'est une chose très importante, explique Philippe Auclair, notre chroniqueur spécialisé sur le football anglais. Newcastle va être en mesure de recruter des sponsors comme ils le veulent. On va avoir un équivalent saoudien d'Etihad ou Accor. Le fait qu’il y avait interdiction de sponsoring équivalait à une interdiction de recrutement au fond. Mais ça n'empêche que de là où ils partent…"

C'est tout le paradoxe qui attend Newcastle à l'approche de ce mercato d'hiver. Les Magpies disposent de moyens démesurés et d'une puissance économique quasiment inégalable en Europe depuis que la Premier League a levé cette interdiction sur le sponsoring. Mais cela ne suffira pas forcément à attirer les joueurs de premiers plans indispensables pour redresser la situation sportive du club. "Ils sont partis pour être relégués, il va falloir convaincre les joueurs de venir dans un club comme ça au 1er janvier", résume Philippe Auclair.

"Pas besoin d'aller à Newcastle pour gagner beaucoup d'argent"

Il n'est d'ores et déjà plus question des stars évoquées au moment du rachat de Newcastle, comme Harry Kane. Mais attirer des seconds couteaux ne s'annonce pas forcément comme la tâche la plus simple dans un contexte sportif si délicat. "Les signatures seront moins excitantes en janvier, assure Ben Snowball. Récemment, Kieran Trippier, Sven Botman et Jesse Lingard ont tous été annoncés. Nathan Ake figurait sur la "short-list" en novembre. Trippier pourrait avoir du sens, étant donné qu'il vient du Nord de l'Angleterre, tandis que Lingard a besoin de temps de jeu. Botman, c'est moins clair car il est convoité par des clubs dans des situations moins risquées."

La perspective de voir Newcastle affoler le mercato hivernal a ainsi du plomb dans l'aile. Il y aura sûrement des renforts, mais probablement pas de stars de premier plan pour rejoindre St. James Park. "Les grands joueurs n'ont pas besoin d'aller à Newcastle pour gagner beaucoup d'argent, il y a d'autres clubs de Premier League qui peuvent l'offrir, rappelle Ben Snowball à juste titre. Mais l'été prochain, si Newcastle reste en Premier League, il semble inévitable que les gros joueurs rejoignent les Magpies. Pour certains, l'argent est l'objectif ultime." Et Newcastle compte bien dessus. Mais en attendant, c'est bien sur le terrain qu'il lui faudra rester en Premier League pour exploiter les moyens de ses ambitions.

