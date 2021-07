Virgil van Dijk, éloigné des terrains depuis la fin de l'année dernière, a l'air "vraiment bien", selon Jürgen Klopp, qui espère le voir revenir prochainement. Le Néerlandais de 30 ans avait subi en octobre une opération aux ligaments du genou droit, endommagés après un tacle adverse lors du derby contre Everton (2-2). En raison de cette blessure, il a manqué la majeure partie de la saison de Liverpool, qui a cédé en mai son titre de champion d'Angleterre à Manchester City.

Virgil Van Dijk, élu meilleur joueur UEFA de la saison 2018-2019, avait également été contraint de renoncer à l'Euro, qui s'est achevé le 11 juillet, préférant continuer sa convalescence en vue de la prochaine saison avec son club. Le Néerlandais ainsi que Joe Gomez, Joel Matip et Trent Alexander-Arnold, également blessés, travaillent actuellement sur leur condition physique au camp d'entraînement de pré-saison de Liverpool en Autriche.

"'Virg' et Joe n'auront pas de double session d'entraînement avec l'équipe pendant les premiers jours. Leur deuxième séance de la journée se passera avec le service de rééducation, la physiothérapie, ce genre de choses, a déclaré Klopp sur le site internet de Liverpool. Ils ont l'air vraiment bien. Je ne sais pas exactement quand nous pourrons passer à l'étape suivante, mais cela arrivera dans les quatre prochaines semaines. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un grand pas en avant. Joel (Matip) a l'air bien...Il est le plus proche probablement de l'entraînement normal et ensuite nous verrons quand nous le ferons jouer."

Quant à Trent Alexander-Arnold,"il souffre d'une blessure mais elle n'est pas grave, je dirais. Il est proche (d'un retour) mais pour le moment, probablement pour les cinq ou six prochains jours, il a un programme spécial - de temps en temps avec l'équipe, de temps en temps tout seul."

