João Cancelo et sa famille ont été attaqués à leur domicile par quatre individus. Le joueur de Manchester City a révélé l'agression sur son compte Instagram jeudi en publiant un message accompagné d'une photo le montrant avec plusieurs blessures au visage. "Malheureusement, aujourd'hui, j'ai été agressé par quatre lâches qui m'ont fait du mal et ont essayé de blesser ma famille, a écrit le Portugais. Lorsque vous montrez de la résistance, voilà ce qui se passe."

"Ils sont parvenus à voler tous nos bijoux et à me laisser dans cet état", a poursuivi le défenseur du club anglais, victime notamment d'une coupure profonde au-dessus de son œil droit. "Je ne sais pas comment il y a des gens avec une telle méchanceté. La chose la plus importante pour moi est ma famille et heureusement, ils vont tous bien. Après tant d'obstacles dans ma vie, ce n'en est qu'un de plus que je vais surmonter. Avec fermeté et force, comme toujours."

Le club de Manchester City a publié peu après un message sur son compte Twitter pour apporter tout son soutien à son joueur et à sa famille. "Nous sommes choqués et consternés que João Cancelo et sa famille aient été victimes d'un cambriolage à leur domicile ce soir au cours duquel João a également été agressé, indique Manchester City. Joao et sa famille sont soutenus par le club et il aide la police dans ses enquêtes alors qu'elle enquête sur cette affaire très grave."

