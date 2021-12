Et une de plus qui font six. Manchester City a engrangé une sixième victoire consécutive, ce samedi après-midi face à Wolverhampton (1-0), en dominant de la tête et des épaules. Les Skyblues ont manqué de réussite dans l'avant-dernier geste en première période, mais l'expulsion de Raul Jiménez juste avant la mi-temps leur a facilité la tâche. Le leader de Premier League a dès lors monopolisé le ballon et multiplié les occasions, et c'est sur penalty que Raheem Sterling a fait craquer les Wolves. Tout va bien pour les hommes de Guardiola.

