Une situation ubuesque et extrêmement rare. Ce jeudi, Arsenal a ouvert la marque à Old Trafford face à Manchester United sur un but dès la 14e minute qui va beaucoup faire parler. La demi-volée de Smith-Rowe a fini sa course dans les filets et pour cause, David De Gea, le portier des Red Devils, était à terre alors que son coéquipier, Fred, lui avait marché sur les pieds quelques secondes avant sur un corner.

Après un très long moment de flottement et l'intervention du VAR, le but a été validé. L'arbitre de la rencontre, qui s'est rendu compte trop tard de la blessure de De Gea, avait laissé l'action se dérouler. De fait, il n'a pas pu annuler le but. L'homme en noir a suivi le règlement à la lettre alors même que MU n'avait plus de gardien dans sa cage. Une décision lourde de conséquence.

